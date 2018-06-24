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Новым рекордом поддержали мексиканские болельщики свою футбольную сборную на чемпионате мира
Более тысячи человек устроили самый масштабный сеанс игры в настольный футбол.
Болельщики вдохновились уверенной игрой своей команды. Сборная Мексики на этих выходных уверенно обыграла команду Южной Кореи. Ранее победила и нынешних чемпионов – сборную Германии. Именно этой стране принадлежал предыдущий рекорд одновременной игры в настольный футбол. Мексиканцы увеличили планку почти на сто человек.
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Более тысячи человек устроили самый масштабный сеанс игры в настольный футбол.
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