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Праздничные концерты, посвященные Дню города
25.06.2018 — Разное | Горецкий вестник
Праздничный концерт «Поздравляем тебя, наш город любимый».
Концертная программа «Таланты нашего села – тебе, мой город посвящаю» народного вокального ансамбля “Овсяница”.
Концертная программа «Тебе пою, родной мой город» солистки районного Центра культуры Надежды Курбасовой.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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Праздничный концерт «Поздравляем тебя, наш город любимый». Концертная программа «Таланты нашего села – тебе, мой город посвящаю» народного вокального ансамбля...
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