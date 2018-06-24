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Праздничные концерты, посвященные Дню города

25.06.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Праздничные концерты, посвященные Дню города

Праздничный концерт «Поздравляем тебя, наш город любимый».

Концертная программа «Таланты нашего села – тебе, мой город посвящаю»  народного вокального ансамбля “Овсяница”.

Концертная программа «Тебе пою, родной мой город» солистки районного Центра культуры Надежды Курбасовой. 

Праздничные концерты, посвященные Дню города

Праздничные концерты, посвященные Дню города

Праздничные концерты, посвященные Дню города

Праздничные концерты, посвященные Дню города

Праздничные концерты, посвященные Дню города

Праздничные концерты, посвященные Дню города

Праздничные концерты, посвященные Дню города

Праздничные концерты, посвященные Дню города

Праздничные концерты, посвященные Дню города

Праздничные концерты, посвященные Дню города

Праздничные концерты, посвященные Дню города

Праздничные концерты, посвященные Дню города

Праздничные концерты, посвященные Дню города

Праздничные концерты, посвященные Дню города

Праздничные концерты, посвященные Дню города

Праздничные концерты, посвященные Дню города

 

Праздничные концерты, посвященные Дню города

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

 
 
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Праздничный концерт «Поздравляем тебя, наш город любимый». Концертная программа «Таланты нашего села – тебе, мой город посвящаю»  народного вокального ансамбля...
 
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