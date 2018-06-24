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Начало праздничных мероприятий, посвященных Дню освобождения Горецкого района
25.06.2018 — Разное | Горецкий вестник
Детский праздничный концерт «Любимый город детям улыбнется», Акция «Добрые пожелания моему городу», Детская игровая программа «Вместе весело играть», Акция БРСМ «Я люблю Горки», работа торговых рядов и многое другое.
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Детский праздничный концерт «Любимый город детям улыбнется», Акция «Добрые пожелания моему городу», Детская игровая программа «Вместе весело играть», Акция...
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