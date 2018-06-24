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На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»
25.06.2018 — Разное | Горецкий вестник
Участников масштабного спортивного праздника приветствовал заместитель председателя Горецкого райисполкома Сергей Прудников, директор академии ФК «Динамо-Брест» Михаил Смирнов, главный тренер футбольного клуба «Динамо-Брест» Давид Деограсия. На момент открытия фестиваля для отборочного тура зарегистрировались более 400 юных футболистов.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»
Участников масштабного спортивного праздника приветствовал заместитель председателя Горецкого райисполкома Сергей Прудников, директор академии ФК...
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