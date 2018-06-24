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На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

25.06.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

Участников масштабного спортивного праздника приветствовал заместитель председателя Горецкого райисполкома Сергей Прудников, директор академии ФК «Динамо-Брест» Михаил Смирнов, главный тренер  футбольного клуба «Динамо-Брест» Давид Деограсия.  На момент открытия фестиваля для отборочного тура зарегистрировались более 400 юных футболистов.

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

На городском стадионе прошло торжественное открытие Фестиваля Академии футбольного клуба «Динамо-Брест»

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

 
Теги: Брест
 
 
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Участников масштабного спортивного праздника приветствовал заместитель председателя Горецкого райисполкома Сергей Прудников, директор академии ФК...
 
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