Союзное государство отменит роуминг – вопрос решенный

Роуминг – очень важный вопрос для россиян и белорусов. Союзному государству в январе 2020 года уже 20 лет. А звонить нужно как будто за океан. Эта тема тоже стала одной из главных на заседании Высшего Госсовета во вторник, 19 июня. Чего теперь ждать людям – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.

Лето, солнце, свежий воздух и много забот. Елизавета второй месяц гостит в Беларуси. Вместе с двумя маленькими детьми навещает родителей. Пока малыши спят, выдается минута для разговоров с мужем. Он сейчас в Москве.



Разговор не столько о погоде, сколько о делах. Молодому архитектору-дизайнеру Елизавета – и жена, и партнер по бизнесу.



«Мы по 15 раз в день созваниваемся, по пять минут в среднем разговариваем, в день уходит порядка 500-600 рублей», – говорит Самир Керимов.



Семейный бюджет Керимовых заметно пустеет. На разговоры тратят до 10 тысяч российских рублей в месяц. Полюбившиеся мессенджеры выручают не всегда. Качество связи напрямую зависит от интернета, который в роуминге тоже платный. В такой «сетевой» западне – сотни тысяч граждан Беларуси и России. Студенты, рабочие, туристы...





Тему отмены роуминга в Союзном государстве обсуждают второй год подряд. Желание создать единое сетевое пространство есть, а решений до сих пор нет. Получается, что даже короткие разговоры порой белорусам и россиянам не по карману. Позвонить другу из Минска в Москву звучит как грустная шутка. Деньги с баланса – на ветер!



Например, если россиянин едет в Беларусь, минута разговора обойдется ему от 10 до 80 российских рублей в зависимости от оператора. От 300 до 450 рублей в сутки придется заплатить за безлимитный интернет. И то есть немало ограничений. Например, ограничение по скорости после 200-300 мегабайт. Если же белорус едет в Россию, то платит от 30 до 100 рублей за минуту, от 250 до 900 рублей в сутки за интернет. Такой вот тариф «Нескромный».

Стоимость минуты разговора в роуминге – это цена минуты у местного оператора связи, плюс наценка «родного» оператора. Именно наценка формирует серьезную часть доходов мобильных компаний, от которой отказаться они пока не готовы.



«Если роуминга не будет, то вы купите белорусскую сим-карту, приедете в Россию и будете пользоваться низкими тарифами», – поясняет издатель обозрения «Content-review» Сергей Половников.



Тогда почему роуминга нет в Евросоюзе? 28 стран. Тоже немало мобильных операторов. Но при этом единые тарифы на мобильную связь. Что в Эстонии, что, например, в Испании.

«В ЕС более или менее единые правила и регламенты на услуги связи. Но и они там долго шли к отмене роуминга» – говорит Сергей Половников.

В Союзном государстве регламенты надо приводить к общему знаменателю. Но власти двух стран вопросом мобильной связи уже занимаются. Все-таки ближайшие партнеры: во-первых, Союзное государство, во-вторых, Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Мобильные операторы, как в Беларуси, так и в России сами идут на финансовые уступки и снижают тарифы.

«За последние годы тарифы в роуминге снизились на 19%. Снижение затронуло голосовые вызовы, смс, мобильный интернет», – отмечает начальник отдела роуминга компании «МТС» Екатерина Якубович.

Правда, многие абоненты все равно беспокоятся: не компенсируют ли операторы свои потери за счет подорожания других услуг внутри страны. Ведь тарифы на местные разговоры в сети регулярно растут. Не случится ли с роумингом похожая история? Специалисты уверены – не случится. За ценообразованием как в России, так и в Беларуси следят антимонопольные службы. Что же касается окончательной отмены роуминга вопрос, в общем-то, решенный. Понятно, что понадобится не один год.