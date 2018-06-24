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Союзное государство отменит роуминг – вопрос решенный
25.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Роуминг – очень важный вопрос для россиян и белорусов. Союзному государству в январе 2020 года уже 20 лет. А звонить нужно как будто за океан. Эта тема тоже стала одной из главных на заседании Высшего Госсовета во вторник, 19 июня. Чего теперь ждать людям – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.
Лето, солнце, свежий воздух и много забот. Елизавета второй месяц гостит в Беларуси. Вместе с двумя маленькими детьми навещает родителей. Пока малыши спят, выдается минута для разговоров с мужем. Он сейчас в Москве.
Тему
Стоимость минуты разговора в роуминге – это цена минуты у местного оператора связи, плюс наценка «родного» оператора. Именно наценка формирует серьезную часть доходов мобильных компаний, от которой отказаться они пока не готовы.
В Союзном государстве регламенты надо приводить к общему знаменателю. Но власти двух стран вопросом мобильной связи уже занимаются. Все-таки ближайшие партнеры: во-первых, Союзное государство, во-вторых, Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Мобильные операторы, как в Беларуси, так и в России сами идут на финансовые уступки и снижают тарифы.
Правда, многие абоненты все равно беспокоятся: не компенсируют ли операторы свои потери за счет подорожания других услуг внутри страны. Ведь тарифы на местные разговоры в сети регулярно растут. Не случится ли с роумингом похожая история? Специалисты уверены – не случится. За ценообразованием как в России, так и в Беларуси следят антимонопольные службы. Что же касается окончательной отмены роуминга вопрос, в общем-то, решенный. Понятно, что понадобится не один год.
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Мобильные операторы в Беларуси и России сами идут на финансовые уступки и уже снижают тарифы. Жители обеих стран очень заинтересованы в едином сетевом...
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