Юбилейный Samsung Galaxy S10 получит тройную камеру

Samsung тщательно готовится к запуску своего юбилейного, десятого по счету, смартфона флагманской серии Galaxy S. По данным отраслевых источников, в следующем году Samsung может анонсировать сразу три «десятки», и топовый вариант будет оснащен тройным фотомодулем, наподобие Huawei P20 Pro .

Будущим флагманам прочат супермощные и энергоэффективные процессоры Exynos 9820, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, улучшения коснутся и камер.

По данным источников, в разработке находятся три флагманские модели, скрывающиеся под кодовыми названиями Beyond 0, Beyond 1 и Beyond 2 (англ. «выше», «сверх»).

Beyond 0 — это самая базовая модель с 5,8-дюймовым дисплеем, Beyond 1 — более продвинутый вариант с немного изогнутым 5,8-дюймовым экраном (преемник Galaxy S9), а Beyond 2 — самый продвинутый смартфон с 6,2-дюймовой матрицей (преемник Galaxy S9+). Вот он-то и может получить тройную систему камер.

