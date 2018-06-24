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Женщина разбила Ferrari через пару минут после выезда от дилера

25.06.2018 13:13 — Разное | Tut.by  
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В китайском городе Вэньлин женщина за рулем арендованного Ferrari 458 Italia не справилась с управлением и врезалась в отбойник, повредив несколько автомобилей, двигавшихся в противоположном направлении. Инцидент произошел сразу после выезда из дилерского центра. Ролик с моментом, предшествующим аварии, и самим ДТП опубликован изданием Daily Mail в сети YouTube.

По информации пользователей Reddit, на суперкаре была отключена антипробуксовочная система, а также активирован трековый Race-режим работы управляющей электроники. Одно из предположений — это мог сделать сам арендодатель, чтобы продемонстрировать звук выхлопной системы.

Под капотом Ferrari 458 Italia установлен атмосферный двигатель V8 объемом 4,5 литра. Отдача агрегата составляет 570 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Первую «сотню» суперкар разменивает уже через 3,4 секунды и способен достигнуть максимальной отметки в 325 километров в час.

 
 
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По информации пользователей Reddit, на суперкаре была отключена антипробуксовочная система, а также активирован трековый Race-режим работы управляющей электроники.
 
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