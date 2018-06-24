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В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

25.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

Сегодня в Волковыск съехались участники из разных городов Гродненщины и Минщины, чтобы в рамках празднования Дня молодежи принять участие в соревнованиях «Мир АвтоЗвука».

Конкурс прошел по регламенту клуба любителей автозвука SUBWOOW CLUB GRODNO.

По правилам конкурса побеждает автомобиль, выдававший при закрытых дверцах и включенных на всю мощь динамиках больше всего децибел звука.

Предлагаем репортаж с соревнований от фотографа Юлии Янович.

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку
,

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку

 

 

В Волковыске прошел этап чемпионата страны по автозвуку

 

 

 
 
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Сегодня в Волковыск съехались участники из разных городов Гродненщины и Минщины, чтобы в рамках празднования Дня молодежи принять участие в...
 
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