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В Волковыске в третий раз прошли соревнования по автозвуку
25.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
Сегодня в Волковыск съехались участники из разных городов Гродненщины и Минщины, чтобы в рамках празднования Дня молодежи принять участие в соревнованиях «Мир АвтоЗвука».
Конкурс прошел по регламенту клуба любителей автозвука
По правилам конкурса побеждает автомобиль, выдававший при закрытых дверцах и включенных на всю мощь динамиках больше всего децибел звука.
Предлагаем репортаж с соревнований от фотографа
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Сегодня в Волковыск съехались участники из разных городов Гродненщины и Минщины, чтобы в рамках празднования Дня молодежи принять участие в...
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