«Беллакт» вышел в плей-офф Кубка бизнеса





Самый крупный турнир по корпоративному мини-футболу «Кубок бизнеса по футболу 2018» проходит в Минске.

Напомним, что 24 корпоративные команды разделены на 4 группы по 6 команд в каждой. После прохождения группового этапа 16 корпоративных команд, показавших лучшие результаты, ожидает плей-офф, в ходе которого и определится победитель кубка.

Команда волковысского ОАО «Беллакт» попала в группу «А» и по результатам игр предварительного этапа вышла в плей-офф с первого места, победив ОАО «ФанДОК» 5:1, уступив ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» 2:3, выиграв у ЗАО «Альфа-Банк» 3:1 и ООО «Бел Фуд Сервис» 8:5 и сыграв вничью с «ARMTEK» 3:3.

28 июня в 1/8 финала молочники сыграют с командой, занявшей четвертое место в группе «Г», в которой еще не сыграны все матчи.

Беллактовец Павел Протасевич с семью забитыми голами занимает седьмую строчку в споре бомбардиров. На первом месте с двенадцатью голами Водоевич из «Легпромразвитие».

Команда волковысского ОАО «Беллакт» сыграет на