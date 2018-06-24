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«Беллакт» вышел в плей-офф Кубка бизнеса
25.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
Самый крупный турнир по корпоративному мини-футболу «Кубок бизнеса по футболу 2018» проходит в Минске.
Напомним, что 24 корпоративные команды разделены на 4 группы по 6 команд в каждой. После прохождения группового этапа 16 корпоративных команд, показавших лучшие результаты, ожидает плей-офф, в ходе которого и определится победитель кубка.
Команда волковысского ОАО «Беллакт» попала в группу «А» и по результатам игр предварительного этапа вышла в плей-офф с первого места, победив ОАО «ФанДОК» 5:1, уступив ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» 2:3, выиграв у ЗАО «Альфа-Банк» 3:1 и ООО «Бел Фуд Сервис» 8:5 и сыграв вничью с «ARMTEK» 3:3.
28 июня в 1/8 финала молочники сыграют с командой, занявшей четвертое место в группе «Г», в которой еще не сыграны все матчи.
Беллактовец Павел Протасевич с семью забитыми голами занимает седьмую строчку в споре бомбардиров. На первом месте с двенадцатью голами Водоевич из «Легпромразвитие».
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Самый крупный турнир по корпоративному мини-футболу «Кубок бизнеса по футболу 2018» проходит в Минске. Напомним, что 24 корпоративные...
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