Юный волковысский шашист Артем Тихонов победитель Республиканской спартакиады школьников в составе команды области





В середине июня в Минске проходил финальный этап Республиканской спартакиады школьников.

Соревнования по 19 видам спорта программы летних Олимпийских игр, а также по шахматам и шашкам прошли в БГУФК.

В столице собрались лучшие: с 250 тысяч участников первого этапа до финала дошли только 2,5 тысячи спортсменов. Свое право защищать честь региона они завоевали на городских, районных и областных соревнованиях.

Команда Гродненской области по шашкам, в составе которой выступал волковычанин Артем Тихонов, с 50-тью очками заняла первое место, на десять очков опередив команду г. Минска. Команду также представляли шашист из Слонима и двое гродненцев.