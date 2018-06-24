|
Юный волковысский шашист Артем Тихонов победитель Республиканской спартакиады школьников в составе команды области
25.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
В середине июня в Минске проходил финальный этап Республиканской спартакиады школьников.
Соревнования по 19 видам спорта программы летних Олимпийских игр, а также по шахматам и шашкам прошли в БГУФК.
В столице собрались лучшие: с 250 тысяч участников первого этапа до финала дошли только 2,5 тысячи спортсменов. Свое право защищать честь региона они завоевали на городских, районных и областных соревнованиях.
Команда Гродненской области по шашкам, в составе которой выступал волковычанин Артем Тихонов, с 50-тью очками заняла первое место, на десять очков опередив команду г. Минска. Команду также представляли шашист из Слонима и двое гродненцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юный волковысский шашист Артем Тихонов победитель Республиканской спартакиады школьников в составе команды области
В середине июня в Минске проходил финальный этап Республиканской спартакиады школьников. Соревнования по 19 видам спорта программы летних...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)