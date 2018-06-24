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Юный волковысский шашист Артем Тихонов победитель Республиканской спартакиады школьников в составе команды области

25.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Юный волковысский шашист Артем Тихонов победитель Республиканской спартакиады школьников в составе команды области

В середине июня в Минске проходил финальный этап Республиканской спартакиады школьников.

Соревнования по 19 видам спорта программы летних Олимпийских игр, а также по шахматам и шашкам прошли в БГУФК.

В столице собрались лучшие: с 250 тысяч участников первого этапа до финала дошли только 2,5 тысячи спортсменов. Свое право защищать честь региона они завоевали на городских, районных и областных соревнованиях.

Команда Гродненской области по шашкам, в составе которой выступал волковычанин Артем Тихонов, с 50-тью очками заняла первое место, на десять очков опередив команду г. Минска. Команду также представляли шашист из Слонима и двое гродненцев.

 
Теги: Минск
 
 
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В середине июня в Минске проходил финальный этап Республиканской спартакиады школьников. Соревнования по 19 видам спорта программы летних...
 
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