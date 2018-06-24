Будущее строить молодым!



Ежегодно в последнее воскресенье июня Беларусь отмечает День молодежи - праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, познания и самоутверждения, любви и романтики. По всей стране в этот день проходят различные праздничные события и мероприятия, где сотни молодых людей отдыхают в свое удовольствие.

В преддверии грядущего праздника корреспондент газеты "ІК" встретилась с молодежным лидером района, 1-м секретарем Ивьевского районного комитета ОО "БРСМ" Юлией Драбович и узнала, какая она, молодежь организации, и чем сейчас живет.

- Юлия Владимировна, давайте немного напомним нашим читателям, что собой представляет ваша организация.

- Белорусский республиканский союз молодежи - это одно из наиболее многочисленных республиканских молодежных объединений нашей страны. Лично для меня - это большая семья, где все делается вместе: сообща решаются какие-то вопросы, придумываются проекты и, по итогу, реализовываются.

Организация уже на протяжении длительного времени работает в нескольких направлениях. Одно из самых значимых сейчас, в летний период, - организация студенческих отрядов. Мы помогаем молодым людям не только трудоустроиться, но и получить первый опыт работы, подумать о том образовании, той профессии, которую они хотят получить в будущем. Конечно же, это и первые деньги, которые они могут заработать без помощи родителей.

Еще одно направление - волонтерская деятельность. Это оказание безвозмездной помощи всем нуждающимся, и в виду здесь имеются не только люди, но различные городские объекты, храмы и памятники. Так, в рамках проекта "Восстановим святыни Беларуси" наши волонтеры при необходимости помогают в восстановлении храмов или какой-то элементарной уборке. Несомненно, волонтерское движение - это помощь и ветеранам Великой Отечественной войны, и людям, которым она нужна. Это помощь в благоустройстве города: наведение порядка в парках, на набережной или лыжероллерной трассе.

Не обходим стороной и культурно-досуговую деятельность. Ребята принимают участие в районных, областных и даже республиканских мероприятиях, спортивных состязаниях. Работаем и в интернет-пространстве. Любое событие, которое прошло или планируется, освещается как в социальных сетях, так и на сайте районной газеты. Еще это хороший способ рассказать молодежи, чем мы занимаемся, и тем самым привлечь их к участию.

- Насколько многочисленна районная организация?

- На данный момент Ивьевская районная организация ОО "БРСМ" насчитывает порядка 1200 членов. Это учащаяся и работающая молодежь.

- Из них кто себя наиболее проявляет?

- Самой активной, наверное, является учащаяся молодежь. У них много интересов, хочется все попробовать и найти себя в каком-то из направлений. И ребята, на радость мне, достаточно активно интересуются проектами, сами предлагают помощь, хотят поучаствовать. Немного сложнее с работающей молодежью, потому что понятно, что у них есть работа, которой они посвящают основное свое время. И я ни в коем случае не говорю обо всех. Есть как активная, так и пассивная молодежь, которая в силу своей занятости не хочется интересоваться нашими проектами.

- Какому из направлений ваши активисты отдают особое предпочтение?

- Однозначно, волонтерская деятельность и деятельность студенческих отрядов. Конечно, добавлю сюда спортивные мероприятия, в которых ребята с удовольствием принимают участие. Например, те же велопробеги, на которых всегда собираются целые компании, чтобы вместе провести время, попутешествовать, пусть даже по своему району. Для них мы стараемся организовать небольшую познавательную программу с посещением культурных объектов, познакомить или даже напомнить об истории родного края, что особенно актуально сейчас, в Год малой родины.

- Интересно узнать, что же дает ребятам членство в БРСМ?

- В первую очередь, возможность обзавестись новыми знакомыми, а может быть даже и друзьями. Это хороший способ найти себе занятие по душе. Ведь как бывает: в школе или на работе кто-то боится себя проявить, а с нашей помощью раскроется как неравнодушный, талантливый и идейный человек. Абсолютно все инициативы мы приветствуем и стараемся по возможности реализовать их.

- Знаю, некоторые выпускники даже рекомендации получают от объединения…

- Да, безусловно, наше сотрудничество помогает выпускникам при поступлении. Так, те ребята, которые у нас в отряде охраны правопорядка - движение МООП - получают рекомендации. По итогам работы мы делаем запрос в центральный комитет для предоставления подобного документа, который потом они предоставляют по месту своей будущей учебы. Как правило, это силовые структуры. Уже несколько ребят получили такие рекомендации, в том числе и Илларион Паршенков, который являлся самым активным членом организации, работал сразу в нескольких направлениях. Теперь это студент Академии МВД Республики Беларусь. В этом году уже три человека получили такие рекомендации. Два из них - учащиеся Ивьевского ГСПЛ, и еще один выпускник Ивьевской СШ. Также, если ребята участвуют в волонтерской деятельности, есть рекомендации и для них. Хочу сказать, что это весомый плюс к поступлению в то или иное учебное заведение.

- Что, по вашему мнению, сегодня нужно современной трудящейся молодежи: отдых дома за компьютером или же общение в кругу единомышленников?

- Я думаю, что для любого работающего человека важна какая-то разрядка: с такими же ребятами из других организаций встретиться, пообщаться, возможно, обменяться опытом, познакомиться. У нас в районе сельской молодежи не так уж и много, да и городской тоже, молодых специалистов с каждым годом приходит все меньше. Именно поэтому основная задача и нашей организации, в том числе, является организация их досуга, возможно даже оказание помощи в закреплении их на своем первом рабочем месте.

- И какие мероприятия вы предложите им посетить в ближайшее время?

- На самом деле мероприятия проводятся регулярно, информацию о которых можно прочитать как в районной газете, так и в социальных сетях и на сайте райисполкома. Ближайшие из них - праздник на набережной озера 23 июня ко Дню молодежи, а 24 июня бесплатный турнир по лазертагу. Каждый желающий может привести с собой друзей, объединиться в команду и провести весело время. 2 июля - "Дзень вышыванкі", такой самобытный белорусский праздник, который максимально отразит традиции белорусского народа. Кроме этого планируется районный туристический слет работающей молодежи, дата проведения которого будет известна позже (ввиду существующего запрета на посещение лесов). Ежеквартально проходят интеллектуальные игры в г. Гродно, на которых от района мы выставляем свою команду. Поэтому, если кто-то заинтересовался, обращайтесь к нам в районный комитет.

- Юлия Владимировна, еще хотелось бы узнать, согласны ли с выражением "будущее строить молодым"?

- Конечно согласна, потому что молодежь - это сила, молодежь - это будущее. Она шагает в ногу со временем, оперативно реагирует на новые информационные технологии. Молодежь - это новое поколение со своими идеями, целями, которые они стараются воплотить в жизнь любыми способами. Вообще, современную молодежь можно только похвалить, потому что она очень идейная. Напомню об одном из наших проектов - "100 идей для Беларуси", в котором учащиеся, студенты, молодые специалисты презентуют свои инновационные проекты. Лучшие из них получают специальные гранты на дальнейшую реализацию, производство в крупных масштабах. Молодежь активная сейчас, инициативная и я считаю, что это достойная смена старшему поколению.

- Спасибо за беседу!

А. ШИМКО.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.