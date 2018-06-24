69-летняя Пугачева появилась без лифчика



Алла Пугачева. Фото: пресс-служба

со своими малышамипродолжают наслаждаться заграничным отдыхом. Молодой юморист и его избранница регулярно делятся с многочисленными подписчиками отпускными фотографиями и короткими видео, публикуя их на своих официальных страничках в социальной сети Instagram.Отметим, что чаще постит новые снимки и ролики именно Максим. Так, популярный телеведущий и шоумен выложил фото, на котором запечатлел Примадонну. 69-летняя дива снята на фоне бело-красного катера и заросшего деревьями холма.коротко написал Галкин.Кадр имел оглушительный успех. Дело в том, что особо наблюдательные подписчики, коих оказалось большинство, умудрились заметить, что облаченная в белые брючки и декольтированную кофточку Алла не надела бюстгальтер.рассыпались в комплиментах поклонники.Впрочем, нашлись и те подписчики, кто не оценил внешнего вида Примадонны.– высказались злопыхатели.