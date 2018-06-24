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69-летняя Пугачева появилась без лифчика

25.06.2018 13:08 — Разное | UDF  
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Алла Пугачева. Фото: пресс-служба
Молодой муж сфотографировал Аллу Пугачеву в кофточке с таким декольте, что фанатам стало очевидно – под ней нет бюстгальтера. Ошеломленные пользователи Сети глазам своим не поверили.

Максим Галкин и Алла Пугачева со своими малышами Гарри и Лизой продолжают наслаждаться заграничным отдыхом. Молодой юморист и его избранница регулярно делятся с многочисленными подписчиками отпускными фотографиями и короткими видео, публикуя их на своих официальных страничках в социальной сети Instagram.

Отметим, что чаще постит новые снимки и ролики именно Максим. Так, популярный телеведущий и шоумен выложил фото, на котором запечатлел Примадонну. 69-летняя дива снята на фоне бело-красного катера и заросшего деревьями холма. "Всем желаем прекрасного настроения!" – коротко написал Галкин.

Кадр имел оглушительный успех. Дело в том, что особо наблюдательные подписчики, коих оказалось большинство, умудрились заметить, что облаченная в белые брючки и декольтированную кофточку Алла не надела бюстгальтер.

"Ору!", "Ого смело (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Алла тебе респект. И главное здоровья тебе и вашей дружной семье", "Я поражаюсь ее красоте, это просто потрясающе, с возрастом только лучше", "Восхищаюсь!!!!", "Алла Борисовна неотразима!!!!)", "Великолепная, просто супер!!!", "Шикарнейшая женщина и очень красивая! Всегда ей любуюсь!" – рассыпались в комплиментах поклонники.

69-летняя Пугачева появилась без лифчика

Впрочем, нашлись и те подписчики, кто не оценил внешнего вида Примадонны. "Бабушка", "Ничего красивого не вижу. Внешний вид хуже средней женщины, даже не имеющей таких возможностей, как у А.Б.", "одежда не украшает", "хоть бы лифчик надела", – высказались злопыхатели.

 
 
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Молодой муж сфотографировал Аллу Пугачеву в кофточке с таким декольте, что фанатам стало очевидно – под ней нет бюстгальтера.
 
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