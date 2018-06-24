​Новак Джокович проиграл хорвату Марину Чиличу в финале теннисного турнира в Лондоне

Новак Джокович не смог завоевать свой первый титул в году: в финале теннисного турнира в Лондоне серб проиграл хорвату Марину Чиличу.

Счёт матча – 7:5, 6:7, 3:6. У Джоковича был матчбол в десятом гейме; а на тай-брейке он вёл со счётом 4:1. Финал длился 2 часа и 57 минут. Для Чилича титул – 18-й в карьере и первый в сезоне (в Лондоне он побеждал в 2012 году).