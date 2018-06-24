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Google добавила DRM-защиту приложений в Play Store
Google внесла небольшое изменение в Play Store, которое может значительно улучшить безопасность Android-устройств. Компания
Благодаря этому станет возможно проверить аутентичность приложения даже без подключения к сети.
Нововведение будет полезно в регионах, где людям не всегда доступна надёжная связь и может понадобиться использование p2p-порталов или других сторонних каналов для скачивания. Добавление управления цифровыми правами (DRM) должно гарантировать, что скачиваемое приложение не модифицировано мошенниками.
Есть и обратная сторона медали: компании могут использовать DRM, чтобы определить, как и когда используются их приложения. Также без вмешательства в DRM видоизменить приложение (например, убрать рекламу) может быть сложно или невозможно. Более того, разработчики могут заставить пользователя установить новейшую версию приложения, изменив метаданные и помешав ему загрузить более ранние (и предпочтительные) версии. Хотя обновление полезно для безопасности мобильных приложений, существует возможность, что разработчики будут использовать его, чтобы глубже контролировать использование своих продуктов.
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Google внесла небольшое изменение в Play Store, которое может значительно улучшить безопасность Android-устройств. Компания добавила метаданные безопасности в APK-файлы,...
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