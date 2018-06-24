В Браславском районе произошёл пожар на торфопредприятии

Новости Беларуси. Вечером 24 июня в деревне Ахремовцы Браславского района произошло загорание на территории торфобрикетного завода.



Фото: МЧС Беларуси

В момент начала пожара в цеху было 8 человек. Работники предприятия вызвали спасателей, а затем сами начали гасить пламя. Они использовали четыре 50-литровых порошковых огнетушителя и смогли потушить огонь до прибытия пожарных, после чего покинули помещение.



Фото: МЧС Беларуси

Никто не пострадал. В результате горения торфяной пыли оплавлены элементы управления промышленных циклонов «СИОТ» и «ЛИОТ», блок управления прессами и электропроводка оборудования, закопчены потолочное перекрытие, стены.



Фото: МЧС Беларуси

Выясняется причина возгорания.

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