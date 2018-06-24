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В Браславском районе произошёл пожар на торфопредприятии

25.06.2018 13:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 24 июня в деревне Ахремовцы Браславского района произошло загорание на территории торфобрикетного завода.  

В Браславском районе произошёл пожар на торфопредприятии
Фото: МЧС Беларуси  

В момент начала пожара в цеху было 8 человек. Работники предприятия вызвали спасателей, а затем сами начали гасить пламя. Они использовали четыре 50-литровых порошковых огнетушителя и смогли потушить огонь до прибытия пожарных, после чего покинули помещение.  

В Браславском районе произошёл пожар на торфопредприятии
Фото: МЧС Беларуси  

Никто не пострадал. В результате горения торфяной пыли оплавлены элементы управления промышленных циклонов «СИОТ» и «ЛИОТ», блок управления прессами и электропроводка оборудования, закопчены потолочное перекрытие, стены.  

В Браславском районе произошёл пожар на торфопредприятии
Фото: МЧС Беларуси  

Выясняется причина возгорания.  

Летом 2018 года в Дзержинске горел цех по производству лакокрасочных изделий. 

Огонь выбивался на крышу – подробности здесь.  

 
 
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Новости Беларуси. Вечером 24 июня в деревне Ахремовцы Браславского района произошло загорание на территории торфобрикетного завода.   Фото: МЧС Беларуси   В...
 
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