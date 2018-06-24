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Мальчик получил ожоги: взорвался баллон от монтажной пены
Термические ожоги головы, лица и кистей рук получил ребенок, при взрыве баллона в горящем мусоре в деревне Дюково Витебского района.
Об этом
ЧП случилось 22 июня вечером, когда хозяева сжигали на костре мусор, где оказался баллон от монтажной пены. Рядом находился мальчик 2010 года рождения, в какой-то момент баллон взорвался, и ребенок получил ожоги.
Врачи констатировали ожог 15 процентов головы, височной области и кистей рук. Взрослые находились неподалеку в беседке.
Мальчика доставили в больницу, в настоящее время его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Милиция призывает родителей быть бдительными и контролировать действия детей.
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Термические ожоги головы, лица и кистей рук получил ребенок, при взрыве баллона в горящем мусоре в деревне Дюково Витебского района.
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