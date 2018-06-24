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Мальчик получил ожоги: взорвался баллон от монтажной пены

25.06.2018 13:31 — Разное | БДГ  
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Термические ожоги головы, лица и кистей рук получил ребенок, при взрыве баллона в горящем мусоре в деревне Дюково Витебского района.

Об этом сообщается на сайте УВД Витебского облисполкома.

ЧП случилось 22 июня вечером, когда хозяева сжигали на костре мусор, где оказался баллон от монтажной пены. Рядом находился мальчик 2010 года рождения, в какой-то момент баллон взорвался, и ребенок получил ожоги.

Врачи констатировали ожог 15 процентов головы, височной области и кистей рук. Взрослые находились неподалеку в беседке.

Мальчика доставили в больницу, в настоящее время его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Милиция призывает родителей быть бдительными и контролировать действия детей.

 
 
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Термические ожоги головы, лица и кистей рук получил ребенок, при взрыве баллона в горящем мусоре в деревне Дюково Витебского района.
 
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