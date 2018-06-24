|
В Китае делают дроны, похожие на голубей. Возможно, для слежки за жителями
В пяти провинциях Китая начали использовать похожие на птиц дроны, которые созданы военными учреждениями,
Правительственная программа, созданная в Северо-западном политическом университете в Сиане, получила название «Голубь». В отделении аэронавтики подтвердили разработку птицеподобных дронов, но в «совсем небольших масштабах». Сотрудники вуза добавили, что считают подобные устройства перспективными для использования в гражданской авиации.
В отличие от обычных дронов, «голуби» имитируют движения птичьего крыла, а также могут набирать высоту и делать резкие нырки в воздухе. По словам одного из участников программы, новое поколение устройств способно скрыться от человеческих глаз и военных радаров. Они производят минимум шума и выглядят так же, как настоящие птицы, оснащены камерой, GPS-датчиком и спутниковой связью.
Источники SCMP добавили, что создатели дронов провели две тысячи тестовых полётов. Чаще всего «голуби» патрулировали территории на границе с Монголией, Россией и Казахстаном, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район, в котором живут несколько тысяч мусульман.
Смотрите, какие модели квадрокоптеров популярны сейчас в Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маленькие беспилотники могут летать в стае.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)