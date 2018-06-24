В Китае делают дроны, похожие на голубей. Возможно, для слежки за жителями

В пяти провинциях Китая начали использовать похожие на птиц дроны, которые созданы военными учреждениями, пишет TJ. Как утверждают источники South China Morning Post, таким образом правительство хочет установить усиленную слежку за местными жителями.





Правительственная программа, созданная в Северо-западном политическом университете в Сиане, получила название «Голубь». В отделении аэронавтики подтвердили разработку птицеподобных дронов, но в «совсем небольших масштабах». Сотрудники вуза добавили, что считают подобные устройства перспективными для использования в гражданской авиации.

В отличие от обычных дронов, «голуби» имитируют движения птичьего крыла, а также могут набирать высоту и делать резкие нырки в воздухе. По словам одного из участников программы, новое поколение устройств способно скрыться от человеческих глаз и военных радаров. Они производят минимум шума и выглядят так же, как настоящие птицы, оснащены камерой, GPS-датчиком и спутниковой связью.





Источники SCMP добавили, что создатели дронов провели две тысячи тестовых полётов. Чаще всего «голуби» патрулировали территории на границе с Монголией, Россией и Казахстаном, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район, в котором живут несколько тысяч мусульман.

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