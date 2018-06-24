ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крутой: ИТ-сектор будет расти на 7-10% в год, опережая мировые темпы

25.06.2018 13:58 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Темпы роста в стране должны быть выше мировых, а к концу 2025 года планируется выйти на задание по ВВП до $100 млрд в эквиваленте.

Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой.

По словам чиновника, мировые темпы составляют 3,9% роста, а Беларуси с 2021-го по 2025 год у нас темпы должны быть на уровне 6-7%.

Традиционная экономика страны, с учетом «той большой модернизации, которая была проведена», будет расти. От традиционных секторов роста ожидается примерно 3-4%.

Ппервый замминистра заявил, что только в промышленность и сельское хозяйство было вложено около $40 млрд.

При этом от таких секторов экономики, как ИТ-индустрия, транспортный, логистический секторы Минэкономики ожидает роста в 7-8%, а то и 10% в год.

По словам Крутого, в среднесрочной программе развития до 2020 года объемы роста ВВП и объемы роста реальных денежных доходов населения составляют около 12-15% суммарно за пять лет.

Он выделил ряд факторов, влияющих на увеличение роста производительности труда: низкая инфляция, реальный эффективный обменный курс белорусского рубля к ключевым валютам стран-партнеров, поддержание ЗВР как минимум на уровне 2,5-3 месяцев импорта.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Темпы роста в стране должны быть выше мировых, а к концу 2025 года планируется выйти на задание по ВВП до $100 млрд в эквиваленте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дело экс-заместителя главврача Минской областной детской больницы передано в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика