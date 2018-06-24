Крутой: ИТ-сектор будет расти на 7-10% в год, опережая мировые темпы

Темпы роста в стране должны быть выше мировых, а к концу 2025 года планируется выйти на задание по ВВП до $100 млрд в эквиваленте.

Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой.

По словам чиновника, мировые темпы составляют 3,9% роста, а Беларуси с 2021-го по 2025 год у нас темпы должны быть на уровне 6-7%.

Традиционная экономика страны, с учетом «той большой модернизации, которая была проведена», будет расти. От традиционных секторов роста ожидается примерно 3-4%.

Ппервый замминистра заявил, что только в промышленность и сельское хозяйство было вложено около $40 млрд.

При этом от таких секторов экономики, как ИТ-индустрия, транспортный, логистический секторы Минэкономики ожидает роста в 7-8%, а то и 10% в год.

По словам Крутого, в среднесрочной программе развития до 2020 года объемы роста ВВП и объемы роста реальных денежных доходов населения составляют около 12-15% суммарно за пять лет.

Он выделил ряд факторов, влияющих на увеличение роста производительности труда: низкая инфляция, реальный эффективный обменный курс белорусского рубля к ключевым валютам стран-партнеров, поддержание ЗВР как минимум на уровне 2,5-3 месяцев импорта.