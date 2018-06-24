Крутой: ИТ-сектор будет расти на 7-10% в год, опережая мировые темпы

Темпы роста экономики в стране должны быть выше мировых, а к концу 2025 года планируется выйти на задание по ВВП до $100 млрд в эквиваленте.

Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой.

По словам чиновника, мировые темпы составляют 3,9% роста, а Беларуси с 2021-го по 2025 год у нас темпы должны быть на уровне 6-7%.

Традиционная экономика страны, с учетом «той большой модернизации, которая была проведена», будет расти. От традиционных секторов роста ожидается примерно 3-4%.

Ппервый замминистра заявил, что только в промышленность и сельское хозяйство было вложено около $40 млрд.

При этом от таких секторов экономики, как ИТ-индустрия, транспортный, логистический секторы Минэкономики ожидает роста в 7-8%, а то и 10% в год.

По словам Крутого, в среднесрочной программе развития до 2020 года объемы роста ВВП и объемы роста реальных денежных доходов населения составляют около 12-15% суммарно за пять лет.

Он выделил ряд факторов, влияющих на увеличение роста производительности труда: низкая инфляция, реальный эффективный обменный курс белорусского рубля к ключевым валютам стран-партнеров, поддержание ЗВР как минимум на уровне 2,5-3 месяцев импорта.

Напомним, в Беларуси с начала года ВВП вырос на 4,8% , что выше среднемировых темпов роста экономики.

Напомним, что первый заместитель премьер-министра страны Василий Матюшевский в ходе совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики заявил , что ситуация по ценам в Беларуси сейчас — стабильна.

«За январь-апрель текущего года цены выросли к декабрю 2017 года на 2,8%, что хотя и больше прошлогоднего индекса потребительских цен за аналогичный период (2,4%), однако вписывается в прогнозные значения. В мае в стране наблюдается дефляция», — подчеркнул Матюшевский.

Опрос Нацбанка показал, что в мае только 8,8% респондентов заметили незначительный рост цен. Причем за три месяца, начиная с февраля , таких белорусов стало меньше на 2,8%. При этом умеренным рост цен считают 39,4%, хотя три месяца назад их было 38,7%.

Но количество белорусов, которые увидели высокую инфляцию, выросло с 47,9% (в феврале) до 49,8% (в мае). И большинство 64,4% ожидают, что цены будут расти так же интенсивно как сейчас и еще 11%, что интенсивней. Ощущаемый уровень инфляции у белорусов вырос с 12,4% в феврале до 12,9% в мае.