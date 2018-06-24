Электрический болид Volkswagen установил новый рекорд подъема на холм Пайкс Пик

В минувшее воскресенье французский гонщик Ромен Дюма за рулем болида Volkswagen I.D. R Pikes Peak установил новый рекорд прохождения самой известной в мире горной трассы.





Изначально в Volkswagen рассчитывали побить рекорд «Пайкс Пика» для электромобилей, но в итоге Дюма занял первую строчку в общем зачете гонки, записав на свой счет абсолютный рекорд трассы: к финишу он пришел за 7 минут 57,148 секунды. Это на 16 секунд быстрее прежнего достижения — в 2016 году Себастьян Леб на Peugeot 208 T16 взобрался на холм за 8 минут и 13,878 секунды. Предыдущий рекорд среди электрических прототипов (8 минут и 57,118 секунды) был также установлен в 2016 году — новозеландцем Рисом Милленом.





«Потрясающе! Полученный результат превысил даже наши собственные ожидания! Начиная с тестов мы знали, что побить настоящий рекорд возможно при благоприятных условиях и полном объединении технологий и пилота, но все еще не могу поверить, что мы с Volkswagen показали настолько рекордный результат. I.D. R Pikes Peak — самый впечатляющий автомобиль, на котором мне когда-либо приходилось участвовать в гонках», — отметил после финиша французский гонщик.

Оснащается рекордный болид парой электродвигателей, развивающих в сумме 680 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. До 100 км/ч электрокар массой менее 1100 кг разгоняется всего за 2,25 секунды.

Международное соревнование Pikes Peak проводится с 1916 года в Скалистых горах близ города Колорадо-Спрингс. Протяженность трассы составляет 19,99 км, а перепад высот — 1440 м. Участникам необходимо подняться со старта на высоте 2800 м на вершину горы, расположенную на высоте 4302 м над уровнем моря.