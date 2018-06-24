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Сборочное производство известного французского автомобильного бренда может появиться в Беларуси
Там же водители смогут обслуживать свои машины.
Инициатива мирового концерна – лишь одно из новых направлений сотрудничества между странами. Их сегодня обсуждали в Совете Республики с делегацией Национального собрания Франции. Интерес также к агропромышленному комплексу. Представители французских ферм и сельхозпредприятий намерены приехать сюда для конкретных переговоров. Речь идёт о производстве мяса и переработке молока.
Товарооборот Минска и Парижа за прошлый год вырос почти на треть. Но до сих пор мы покупаем во Франции больше, чем продаём туда. Новые направления будут способствовать установлению торгового баланса.
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Там же водители смогут обслуживать свои машины.
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