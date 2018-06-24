Белоруска пыталась подкупить таможенника

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена попытка передачи должностному лицу Оперативной таможни денежного вознаграждения за возможность благоприятного разрешения сложившейся ситуации.

38-летняя гражданка Беларуси назначила сотруднику таможни встречу на стоянке возле одного из торговых комплексов Минска. Там она намеревалась передать ему 2000 белорусских рублей. Таможенником оперативно приняты необходимые меры по пресечению данной попытки, сообщает ГТК.

На место прибыли сотрудники подразделений собственной безопасности таможенных органов и МВД, которые задержали женщину с поличным.

Задержанная оказалась директором коммерческого предприятия в Минской области. По материалам дела, она хотела избежать наказания за незаконную торговлю одеждой и обувью на 37 тысяч рублей в ТЦ «Жодино». Ранее таможней был начат административный процесс по ч.4 ст. 12.17 КоАП, грозил штраф в размере до 50% стоимости товара.

По факту взятки Первомайским (г. Минска) РОСК возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.