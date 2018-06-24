Жители Подмосковья испекли 150-килограммовый торт в честь дня рождения Лионеля Месси

В центре – фигура спортсмена в натуральную величину – метр 70.

На её создание ушла почти неделя. Сначала её собирались подарить виновнику торжества (ему исполнился 31 год), но всё же решили передать в музей. А основой торта – сладким футбольным полем – угостили всех желающих.