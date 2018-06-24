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Жители Подмосковья испекли 150-килограммовый торт в честь дня рождения Лионеля Месси
В центре – фигура спортсмена в натуральную величину – метр 70.
На её создание ушла почти неделя. Сначала её собирались подарить виновнику торжества (ему исполнился 31 год), но всё же решили передать в музей. А основой торта – сладким футбольным полем – угостили всех желающих.
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В центре – фигура спортсмена в натуральную величину – метр 70.
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