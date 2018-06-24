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Названы города-претенденты на проведение Евровидения-2019
25.06.2018 14:22 — Разное | Ежедневник
Израиль объявил четыре города, которые будут бороться за проведение международного конкурса песни «Евровидение-2019». По информации израильских СМИ, в выборах будущей столицы «Евровидения» примут участие Тель-Авив, Хайфа, Эйлат и Иерусалим.
Право проведения песенного фестиваля эта страна получила после победы ее певицы Нетты Барзилай.
Наиболее предпочтительным претендентом считается Тель-Авив. На территории города есть несколько крупных концертных площадок, а также выставочный комплекс. Стоимость проведения музыкального конкурса оценивается в 22 млн долларов.
Город должен быть объявлен уже в сентябре.
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Израиль объявил четыре города, которые будут бороться за проведение международного конкурса песни «Евровидение-2019». По информации израильских СМИ, в выборах...
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