Названы города-претенденты на проведение Евровидения-2019





Израиль объявил четыре города, которые будут бороться за проведение международного конкурса песни «Евровидение-2019». По информации израильских СМИ, в выборах будущей столицы «Евровидения» примут участие Тель-Авив, Хайфа, Эйлат и Иерусалим.

Право проведения песенного фестиваля эта страна получила после победы ее певицы Нетты Барзилай.

Наиболее предпочтительным претендентом считается Тель-Авив. На территории города есть несколько крупных концертных площадок, а также выставочный комплекс. Стоимость проведения музыкального конкурса оценивается в 22 млн долларов.

Город должен быть объявлен уже в сентябре.