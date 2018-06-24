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Партия БНФ предлагает правительству избавиться от российских военных объектов

25.06.2018 14:06 — Разное | UDF  
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Фото: ria.ru
Партия БНФ предлагает белорусскому правительству избавиться от российских военных объектов в нашей стране (в районе Ганцевичей и Вилейки).

Партийный Сойм принял специальное заявление, в котором напоминает, что в 2020 году истекает 25-летний срок аренды по договорам, которые были подписаны в 1995-м правительствами Беларуси и России. Фронтовцы их считают ошибочными.

"Размещение стратегической инфраструктуры российской армии в Беларуси противоречит действующей концепции национальной безопасности, не служит интересам белорусского народа и делает нашу страну первичной мишенью в случае военного конфликта России с другими странами, обладающими оружием массового поражения", — говорится в заявлении. Особенно это стало актуальным после событий в Крыму и на востоке Украины, когда "увеличился риск участия России в крупномасштабных военных конфликтах". Беларусь в такой ситуации "становится невольным заложником".

Сойм Партии БНФ подчеркивает, что надежды на "экономическую целесообразность" размещения в Беларуси российских военных объектов оказались неверными — регулярно происходят конфликты в деле поставок газа, нефти, продуктов и т. д.

Партия БНФ напоминает, что в начале 2019 года истекает срок, когда Беларусь может заявить о нежелании продлить срок аренды упомянутых объектов (согласно договору, нужно сообщить за год до окончания его действия). Фронтовцы не исключают, что "за спиной народа Беларуси" могут идти переговоры о продлении аренды. Они считают категорически неприемлемым "отсутствие публичной информации о дальнейшей судьбе этих объектов от властей Беларуси". Сойм Партии БНФ объявляет информационную кампанию против продления срока аренды для российских военных объектов. И предлагает властям Беларуси открыто заявить правительству России, что аренда не будет продлена.

В районе Вилейки находится узел связи военно-морского флота России (радиостанция "Антей"), около Ганцевичей — радиолокационная станция "Волга" (узел "Барановичи").

 
 
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Партия БНФ предлагает белорусскому правительству избавиться от российских военных объектов в нашей стране (в районе Ганцевичей и Вилейки).
 
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