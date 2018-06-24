Дело экс-заместителя главврача Минской областной детской больницы передано в суд

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Как сообщилиГенпрокуратуры РБ, мужчине инкриминировано получение от индивидуальных предпринимателей денег в качестве взяток за положительное решение вопросов о привлечении их в качестве подрядчиков для выполнения текущего ремонта на объектах медучреждения.В частности, следствием установлено 24 эпизода противоправной деятельности обвиняемого.- говорится в сообщении.Прокуратура Минской области при направлении уголовного дела в суд предъявила к обвиняемому иск о взыскании в пользу государства эквивалента полученных взяток на сумму свыше 46 тыс. рублей.Ранее примененную меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.