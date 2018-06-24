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Дело экс-заместителя главврача Минской областной детской больницы передано в суд
Фото: mgazeta.by
Как сообщили
В частности, следствием установлено 24 эпизода противоправной деятельности обвиняемого.
"После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности бывшего должностного лица, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий", - говорится в сообщении.
Прокуратура Минской области при направлении уголовного дела в суд предъявила к обвиняемому иск о взыскании в пользу государства эквивалента полученных взяток на сумму свыше 46 тыс. рублей.
Ранее примененную меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
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Мужчине инкриминировано получение от индивидуальных предпринимателей денег в качестве взяток.
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