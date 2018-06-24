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Дело экс-заместителя главврача Минской областной детской больницы передано в суд

25.06.2018 13:57 — Разное | UDF  
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Фото: mgazeta.by
Прокуратура Минской области изучила и направила в суд Минского района для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению бывшего заместителя главного врача по строительству и технике Минской областной детской клинической больницы в получении взяток по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Как сообщили UDF.BY в пресс-службе Генпрокуратуры РБ, мужчине инкриминировано получение от индивидуальных предпринимателей денег в качестве взяток за положительное решение вопросов о привлечении их в качестве подрядчиков для выполнения текущего ремонта на объектах медучреждения.

В частности, следствием установлено 24 эпизода противоправной деятельности обвиняемого.

"После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности бывшего должностного лица, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий", - говорится в сообщении.

Прокуратура Минской области при направлении уголовного дела в суд предъявила к обвиняемому иск о взыскании в пользу государства эквивалента полученных взяток на сумму свыше 46 тыс. рублей.

Ранее примененную меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

 
 
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Мужчине инкриминировано получение от индивидуальных предпринимателей денег в качестве взяток.
 
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