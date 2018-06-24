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Белорусский рубль одолел евро и доллар
Иллюстративное фото
Курс доллара подешевел всего на 0,0013 рубля - до 1,9948 BYN/USD.
Курс евро понизился на 0,0049 рубля - до 2,3226 BYN/EUR.
Курс российского рубля вырос на 0,0091 рубля - до 3,1677 BYN/100 RUB.
В целом по итогам торгов валютная корзина подорожала на 0,08%.
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По итогам валютных торгов 25 июня белорусский рубль укрепился к евро и доллару, но уступил российскому рублю.
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