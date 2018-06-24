ЗАЖГЛИСЬ СВЕЧИ ПАМЯТИ

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории Беларуси – День всенародной памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В дань памяти и уважения героям тех страшных событий на Смолевиччине прошла акция «Свеча памяти» и состоялся одноименный митинг-реквием.





На центральной площади города собрались почетные гости, ветераны, представители трудовых коллективов, общественных объединений и формирований, – одним словом, все неравнодушные смолевичане, кто считает своим долгом – чтить память всех тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину.

Зажженные лампадки – символ вечной памяти – держал в руках каждый смолевичанин, кто пришел в этот вечер на площадь. После торжественной части, во время которой с приветственными словами к собравшимся обратились председатель районного Совета депутатов Марина Михайловна Клюева, председатель Смолевичского районного Совета ветеранов Анна Ивановна Чечеткина, настоятель храма иконы Минской Божьей Матери иерей Никодим Пашков, состоялось возложение венков и цветов к стеле погибшим героям.

Отметим, что представители младшего поколения и смолевичской молодежи также приняли участие в митинге-реквиеме, что очень важно для сохранения памяти о событиях тех лет. Ведь подобные акции – не только дань уважения силе духа, стойкости, мужеству и героическому подвигу нашего народа, но и патриотический «урок» молодым поколениям, которые должны знать историю Беларуси.

Поддержали акцию и самодеятельные артисты Смолевиччины, чьи творческие номера позволили острее прочувствовать всю важность сплоченности людей в едином порыве не допустить повторения событий тех страшных дней.





К Международной акции «Свеча памяти», которая стала традиционной и проходит накануне 22 июня, может присоединиться любой желающий, и для этого необязательно приходить на торжественный митинг. Достаточно зажечь свечу дома, вспомнить погибших родственников, земляков и соотечественников… И до тех пор память будет бессмертна, пока в окнах наших квартир и домов в этот вечер будут теплиться зажженные огоньки, а вечный огонь – гореть в унисон с десятками лампадок и свечей, которые принесли к стеле погибшим героям люди.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.