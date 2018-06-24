Профессиональное заболевание – это заболевание, возникновение которого обусловлено действием вредных факторов на работающих на производственном предприятии.

Вредные факторы по своей природе многообразны: физические факторы: шум, вибрация, температура, влажность, инфракрасное и ультрафиолетовое облучение, химические факторы: пыль, вдыхание вредных химических веществ, аэрозолей, биологические факторы при работе с биологическими материалами, а также действие ионизирующего излучения при работе с источниками ионизирующих излучений и др.

В настоящее время профилактике профессиональных заболеваний и разработке профилактических мероприятий уделяется повышенное внимание.

Вероятность развития профессионального заболевания возрастает, если на производственном предприятии имеются нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

С целью недопущения профессионального заболевания руководитель предприятия должен уделять внимание выполнению санитарных требований на подведомственном предприятии.

Особое внимание необходимо обратить на своевременное прохождение медицинских осмотров и гигиенического обучения работающими производственного предприятия во вредных и опасных условиях, обеспечение работающего персонала средствами индивидуальной защиты и своевременное их использование, создание надлежащих санитарно-бытовых условий, включая обеспечение гардеробными, туалетными и душевыми помещениями, а также условиями для соблюдения личной гигиены и приема пищи.

Немаловажное внимание необходимо уделять исправному и эффективному функционированию вентиляционных систем и их своевременной поверке, а также своевременному ремонту, замене и модернизации работающего оборудования, исправной работе искусственного электрического освещения и санитарно-технического оборудования. На предприятиях должны иметься и использоваться медицинские аптечки для оказания первой медицинской помощи.

Также особо важное внимание следует уделять и своевременному проведению производственного контроля в соответствии с программой производственного контроля исходя из имеющихся профессиональных вредностей. В процессе проведения производственного контроля за выполнением санитарных требований следует уделять внимание соблюдению гигиенически нормируемых уровней искусственной освещенности, шума, вибрации, ПДК химических веществ и др, а в случае их несоответствия гигиеническим требованиям разрабатывать и проводить комплекс необходимых мероприятий по соответствию их гигиенически нормируемым.

ГУ «Смолевичский РЦГЭ».