КРАЖИ ИМУЩЕСТВА

11 июня Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению Н., жителя г.Минска: неустановленного лицо, путем свободного доступа, с неогороженного приусадебного участка строящегося дома по ул.Мележа в г.Смолевичи тайно похитило 6 кубов доски (обрешетки).

11 июня в милицию обратился житель д.Липки М.: неустановленное лицо через незапертую входную дверь проникло в его дом, откуда тайно похитило мобильный телефон.

13 июня в дежурную часть обратился житель г.Слуцк К.: неустановленное лицо, путем свободного доступа, с участка местности, расположенного вблизи ул. Малахитовой Белорусско-Китайского индустриального парка «Великий камень», тайно похитило 37 метров кабеля в полиэтиленовом щите, принадлежащем ДУП «СПМК-122».

16 июня РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению пенсионерки Б., минчанки: неизвестное лицо через незастекленную оконную раму проникло в гараж, расположенный на участке в д. Забродье, откуда тайно похитило бензопилу.

РАСКРЫТЫ КРАЖИ

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска Смолевичского РОВД установлено, что 9 июня кражу имущества гражданки С. из ее дачного дома по 2-й улице с/т «Строитель», вблизи д. Калюжки, а также кражу имущества гражданина Р. из его дачного дома № 121 по улице Центральной в с/т «Родничок-89», вблизи д. Калюжки, совершил гражданин К., 1978 года рождения, БПМЖ, не работающий, ранее неоднократно судимый. Часть похищенного имущества изъята.

ХИЩЕНИЕ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

13 июня РОСК по материалам ОБЭП Смолевичского РОВД возбуждено уголовное дело в отношении жителя аг.Лесной Минского района М., 1985 г.р., ранее не судимого, который, занимая должность председателя правления ЖСПК «С-С», являясь должностным лицом, злоупотребляя служебными полномочиями, преследуя корыстную цель, в период с 25.03.2015 по 19.08.2017 в рабочее время совершал частные поездки в Польшу и Украину, после возвращения из которых, с целью незаконного получения заработной платы за время нахождения за границей, организовал составление и утверждение табелей учета рабочего времени ЖСПК за указанный период и внес в них заведомо ложные сведения об отработанных часах. В результате чего незаконно завладел денежными средствами, выделенными из бюджета для строительства объекта «Строительство трех многоквартирных домов ЖСПК…».

ГРАБЕЖ

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело в отношении жителя пос. Усяж Ш., 1977 г.р., не работающего, ранее неоднократно судимого, который, около 20.00, 11.05.2018г., находясь в помещении магазина «Весна» в пос.Усяж, будучи в состоянии алкогольного опьянения, открыто похитил бутылку вина объемом 0,7 л.

ХУЛИГАНСТВО

14 июня возбуждено уголовное дело по поступившему заявлению от жителя аг. Драчково М., 1996 г.р., о том, что 4 июня, около 23.00, находясь вблизи СДК, расположенного на ул. Центральная в аг.Драчково, местный житель Н., 1986 г.р., не работающий, ранее неоднократно судимый, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений, нанес не менее трех ударов в область головы М., чем причинил последнему телесные повреждения.

УГРОЗА УБИЙСТВОМ

16 июня возбуждено уголовное дело по заявлению жителей г.Смолевичи Р. и Р. в отношении Р.,1968 г.р., жителя г. Смолевичи, не имеющего судимостей. который около 19.00 16.06.2018г., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь квартире дома по ул.Кузнечной в г. Смолевичи, в ходе ссоры на почве личных неприязненный отношений с заявителями, с целью запугать последних, находясь в непосредственной близости, высказывал в их адрес угрозы убийством, демонстрировал топор, вследствие чего у потерпевших имелись реальные основания опасаться осуществления данных угроз.

УМЫШЛЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЛИБО ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

10 июня возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Б., 1965 г.р., проживающего в с/т «Энергетик 1989», вблизи д.Гончаровка, ранее не судимого, который 9 мая 2018г., около 16.05, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории с/т «Энергетик 1989», действуя умышленно, с целью уничтожения и повреждения имущества общеопасным способом, бросил в направлении легкового автомобиля «Фольксваген Пассат Б-5», принадлежащего минчанину Б., бутылку с бензином и зажженным фителем, однако не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от его обстоятельствам, так как данная бутылка не попала в указанный автомобиль.

УГОРОЗА УНИЧТОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

13 июня гражданин Л., 1973 г.р., проживающий в д.Доброводка, не работающий, ранее неоднократно судимый, около 14.00 03.06.2018, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь во дворе дома по ул. Мира в д.Доброводка, в ходе ссоры на почве личных неприязненный отношений с Р. и Р. проживающих по вышеуказанному адресу, с целью запугать последних, высказывал в их адрес угрозы уничтожением имущества путем поджога.

ДТП С ПОСТРАДАВШИМ

11 июня, около 21.15, водитель А., при проверке исправности световых приборов автомобиля «Фольксваген Кедди», на ул. Базарной в г.Смолевичи. по неосторожности провернула ключ зажигания, что привело к запуску двигателя и движению автомобиля вперед, в результате чего был совершен наезд на стоявшего у переднего левого колеса ее племянника М., 2013 г.р. При ДТП М. получил телесные повреждения в виде ссадины лица, шеи, коленного сустава справа. Госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Смолевичская ЦРБ».

СМЕРТЕЛЬНО ТРАВМИРОВАН ПОЕЗДОМ

16 июля на 686-м км (пикет №3) перегона «Жодино Пролетарская победа», в 23.40 пассажирским поездом №2 направлением «Минск-Москва» смертельно травмирован житель г. Жодино М.,1993 г.р.

ИЗЪЯТ САМОГОН

13 июня сотрудниками Смолевичского РОВД установлено, что смолевичанин Б., 1957 г.р., хранил самогонный аппарат в подвальном помещении д.132 по ул. Советской в г.Смолевичи;

установлено, что житель д. Прилепы П., 1984 г.р., не работающий, хранил по месту жительства 5 литров жидкости с характерным запахом самогона.

14 июня установлено, что смолевичанин А., 1981 г.р., не работающий, хранил по месту жительства 4 литра прозрачной жидкости с характерным запахом самогона, которые он приобрел у неизвестной женщины в г. Смолевичи;

установлено, что житель д.Старина Ш., 1954 г.р., приобрел у неизвестного мужчины 0,5 литра спирта;

установлено, что жительница д. Присынок Т., 1981 г.р., хранила самогонный аппарат по месту жительства.

15 июня установлено, что житель аг. Слобода Л., 1972г.р., изготовил и хранил по месту жительства 25 литров жидкости с характерным запахом самогонной браги.

16 июня установлен факт хранения гражданином Д., 1980г.р., жителем д.Потичево, по месту жительства 35 литров самогонной браги, а также самогонный аппарат.

Самогонные аппараты, брага и самогон, спирт во всех случаях изъяты. Нарушители привлечены к административной ответственности.

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За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД было составлено 159 административных протоколов в отношении граждан, выявлено 10 случаев мелкого хулиганства, 2 случая мелкого хищения, 18 случаев появлений граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксировано 120 случаев нарушений ПДД, а также обнаружены 2 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения

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ПОЖАРЫ

11 июня д. Рудня Озерицко-Слободского сельсовета произошло загорание жилого дома. В результате пожара повреждена комната, закопчены и повреждены стены, имущество и потолок. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрического оборудования.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).