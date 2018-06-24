Чуть более полувека назад в Советском Союзе были брошены огромные ресурсы на резкий подъем сельскохозяйственной отрасли. Значительно увеличились поставки минеральных удобрений, машин и механизмов, развернулось грандиозное строительство производственных и социальных объектов. Однако ожидаемого результата достичь не удалось. Эффективность выращивания растениеводческой продукции почти не сдвинулась с прежней точки отсчета. Почему? Даже беглый анализ сложившейся ситуации указал на главный промах: новые задачи пытались решать старыми подходами. Еще классик указывал, что это бесполезно, не получится. К проблемам следовало подходить комплексно, не упуская из виду ни одно из звеньев.

Таким слабым звеном оказалась организация научно-исследовательской работы по созданию новых сортов сельскохозяйственных культур интенсивного типа. Старые себя исчерпали, они не в состоянии были откликнуться обильным урожаем на возросший уровень агротехники. Выдающийся селекционер современности, лауреат Нобелевской премии Норман Борлауг утверждал, что сорт задерживается в производстве свыше 5 лет только там, где неудачно ведется селекция или плохо организовано семеноводство.

Разрыв экономических связей после крушения СССР, а значит, и доступ к новым сортам повлекли за собой в республике падение сельхозпроизводства на 35% . Нынче оно восстановлено, наблюдается устойчивая тенденция роста урожайности и валовых сборов зерновых, кормовых, технических культур. При этом белорусские сорта занимают свыше 75% пашни, а рапс и рожь – 90 % . Место рождения большинства из них – РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию». Учеными его создано свыше 300 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, которые пришли на смену своим старшим собратьям. В Жодино находится коллекция банка генетических ресурсов растений, признанная Национальным достоянием.

Без нее процесс выведения новых сортов был бы заторможен или просто невозможен. У селекционеров она, что называется, всегда под рукой, является толчком при создании новых сортов с заданными заранее признаками высокой продуктивности, устойчивости к стрессовым факторам окружающей среды. Поэтому была принята в 2000 году госпрограмма «Генофонд», логическим продолжением ее является Государственная программа «Мобилизация и рациональное использование генетических ресурсов растений Национального банка для селекции, обогащения культурной и природной флоры Беларуси» на 2016-2020 годы.

Сегодня коллекционный фонд генбанка насчитывает в республике свыше 70 тысяч образцов, занимает 4-е место среди стран СНГ по количеству коллекционных образцов. Они послужили ускорению селекционного процесса по созданию новых конкурентоспособных сортов и гибридов полевых и плодово-ягодных культур с улучшенными хозяйственно полезными признаками. Они обладают устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессовым факторам, сочетают высокую отзывчивость на плодородие почвы и устойчивость к лимитирующим факторам среды. Всего с начала тысячелетия научно-исследовательскими организациями страны районировано 1016 сортов зерновых и зернобобовых, технических, кормовых, овощных и плодово-ягодных культур.

Однако проблемным остается доступ наших ученых к генетическим ресурсам других стран, поскольку Беларусь не является стороной Международного договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Пока обмен происходит на уровне личных связей и контактов селекционеров с зарубежными коллегами. Но этот метод сопряжен с риском эпизодичности и ограниченности. Более того, он может быть в любой момент пресечен на государственном уровне. Эффективность деятельности селекционных центров и научно-исследовательских учреждений в современном мире взаимозависима от целенаправленного обмена генетическим материалом. Значит, присоединение республики к Международному договору приобретает все большую актуальность. В апреле минувшего года председателем Президиума НАН Беларуси В. Г. Гусаковым от имени правительства Республики Беларусь и региональным представителем по Европе и Центральной Азии Владимиром Рахманиным от имени ФАО был подписан документ об оказании республике технической помощи по выполнению проекта «Усиление Национальной программы по генетическим ресурсам растений».

Недавно состоялось заседание «круглого стола» с участием представителя регионального офиса ФАО по Европе и Центральной Азии Артура Шамилова, международного консультанта организации Альвины Авакян и национального корреспондента в ФАО от Беларуси Василины Ахрамович, на котором были рассмотрены вопросы реализации принятого документа, в частности, проекта Национальной стратегии Республики Беларусь по сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Сотрудники Отделений аграрных и биологических наук НАН Беларуси, Белгосуниверситета, БГСХА, чья научная деятельность связана с исследованиями в области генетических ресурсов растений, обсудили стратегию обеспечения надежного сохранения, обогащения, изучения генбанка и создания условий для его эффективного использования в интересах продовольственной безопасности.

Национальный координатор проекта, генеральный директор РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» Ф. И. Привалов доложил, что стратегия рассчитана на 2020-2035 годы, определены ответственные за выполнение каждого пункта мероприятий.

В ходе дискуссии были внесены конкретные предложения и замечания по проекту, подробно рассмотрены и пути их решения в области сохранения ex situ и in situ, устойчивого использования, международного сотрудничества и подготовки специалистов.

Окончательный вариант проекта Национальной стратегии будет направлен в ФАО, а также после согласования с заинтересованными министерствами и ведомствами будет представлен в Совет Министров для утверждения.

Экспертами ФАО отмечены положительные результаты реализации проекта международной технической помощи ФАО «Усиление Национальной программы по генетическим ресурсам растений»: подготовлен список сортов плодово-ягодных культур, подлежащих обязательному сохранению, а также реестр образцов коллекций и руководство по управлению Генбанком; создается механизм обмена информацией по генресурсам и др.

Артур Шамилов отметил высокий уровень подготовки и реализации мероприятий проекта, который будет представлен в ФАО как показательный по Европе.

Алеся ЛАВНИКЕВИЧ, Юрий ШАШКО, сотрудники НПЦ НАН Беларуси по земледелию.