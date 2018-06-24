14 ТУР

29.06 «Гомель» — «Динамо» (Брест)

29.06 «Луч» (Минск) — «БАТЭ» (Борисов)

30.06 «Ислочь» (Минский р-он) — «Слуцк»

30.06 «Неман» (Гродно) – «Минск»

30.06 «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) – «Торпедо» (Минск)

01.07 «Динамо» (Минск) — «Днепр» (Могилев)

01.07 «Шахтер» (Солигорск) — «Смолевичи»

01.07 «Городея» — «Витебск»

 

15 ТУР

06.07 «БАТЭ» (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино)

07.07 «Минск» — «Шахтер» (Солигорск)

07.07 «Динамо» (Брест) — «Неман» (Гродно)

07.07 «Торпедо» (Минск) — «Динамо» (Минск)

08.07 «Слуцк» — «Городея»

08.07 «Смолевичи» — «Луч» (Минск)

08.07 «Витебск» — «Гомель»

09.07 «Днепр» (Могилев) — «Ислочь» (Минский р-он)

 

16 ТУР

13.07 «Слуцк» — «Гомель»

14.07 «Минск» — «Луч» (Минск)

14.07 «Смолевичи» — «БАТЭ» (Борисов)

14.07 «Витебск» — «Неман» (Гродно)

15.07 «Днепр» (Могилев) — «Городея»

15.07 «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Минск)

15.07 «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск)

16.07 «Торпедо» (Минск) — «Ислочь» (Минский р-он)

 

17 ТУР

20.07 «Неман» (Гродно) — «Слуцк»

21.07 «БАТЭ» (Борисов) – «Минск»

21.07 «Гомель» — «Днепр» (Могилев)

21.07 «Городея» — «Торпедо» (Минск)

22.07 «Луч» (Минск) — «Динамо» (Брест)

22.07 «Шахтер» (Солигорск) — «Витебск»

22.07 «Ислочь» (Минский р-он) — «Динамо» (Минск)

23.07 «Смолевичи» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино)