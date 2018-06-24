14 ТУР
29.06 «Гомель» — «Динамо» (Брест)
29.06 «Луч» (Минск) — «БАТЭ» (Борисов)
30.06 «Ислочь» (Минский р-он) — «Слуцк»
30.06 «Неман» (Гродно) – «Минск»
30.06 «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) – «Торпедо» (Минск)
01.07 «Динамо» (Минск) — «Днепр» (Могилев)
01.07 «Шахтер» (Солигорск) — «Смолевичи»
01.07 «Городея» — «Витебск»
15 ТУР
06.07 «БАТЭ» (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино)
07.07 «Минск» — «Шахтер» (Солигорск)
07.07 «Динамо» (Брест) — «Неман» (Гродно)
07.07 «Торпедо» (Минск) — «Динамо» (Минск)
08.07 «Слуцк» — «Городея»
08.07 «Смолевичи» — «Луч» (Минск)
08.07 «Витебск» — «Гомель»
09.07 «Днепр» (Могилев) — «Ислочь» (Минский р-он)
16 ТУР
13.07 «Слуцк» — «Гомель»
14.07 «Минск» — «Луч» (Минск)
14.07 «Смолевичи» — «БАТЭ» (Борисов)
14.07 «Витебск» — «Неман» (Гродно)
15.07 «Днепр» (Могилев) — «Городея»
15.07 «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Минск)
15.07 «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск)
16.07 «Торпедо» (Минск) — «Ислочь» (Минский р-он)
17 ТУР
20.07 «Неман» (Гродно) — «Слуцк»
21.07 «БАТЭ» (Борисов) – «Минск»
21.07 «Гомель» — «Днепр» (Могилев)
21.07 «Городея» — «Торпедо» (Минск)
22.07 «Луч» (Минск) — «Динамо» (Брест)
22.07 «Шахтер» (Солигорск) — «Витебск»
22.07 «Ислочь» (Минский р-он) — «Динамо» (Минск)
23.07 «Смолевичи» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино)