На территории Будакошелевщины проходят профилактические мероприятия «Стоп – парковка»

С 22 по 26 июня на территории района проходят профилактические мероприятия «Стоп – парковка» по предупреждению и пресечению фактов использования парковочных мест водителями транспортных средств, предназначенных для автомобилей, эксплуатирующихся водителями-инвалидами (либо лицами, их перевозящими).





В соответствии с процессуально исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, при установке неправомерной стоянки транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, влечет наложение штрафа в размере двух базовых величин.

Подготовила Наталья МАКСИМОВА.