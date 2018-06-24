 Гомельчан приглашают принять участие в конкурсе «Сэлфі&фота з вышыванкай»

Конкурс «Сэлфі&фота з вышыванкай» проходит среди всех желающих в двух категориях: селфи-фото и традиционное фото. Остаются последние дни приема заявок для участия в конкурсе – заявки принимаются до 26 июня.





Для участия в конкурсе необходимо сделать фотографию, на которой изображены люди с предметами, содержащими белорусский орнамент (в одежде, аксессуарах, рядом с атрибутами быта и т.д.). Один участник может заявить несколько конкурсных работ.

Участники, которые заявляются в категории «селфи-фото» должны не позднее сегодняшнего дня (25 июня) в пользовательской сети «Инстаграм» разместить свою конкурсную работу с указанием всех следующих хештегов: #селфізвышыванкай, #селфисвышиванкой, #деньвышиванки, #дзеньвышыванкi.

Участникам категории «традиционное фото» допускается использование графических редакторов (Photoshop) и т.п.) для подчеркивания авторского замысла, ретуши и других незначительных изменений. Фотоколлажи и фотомонтаж не допускаются к участию в конкурсе . При этом, фотоработы предоставляются в электронном виде и размером по большей стороне – не менее 3000 пикселей. Автору в данной категории необходимо приложить заявку участника (прилагается). Конкурсные работы категорий «традиционное фото» (групповые и одиночные) могут быть представлены в следующих номинациях: «Фота малыша ў вышыванцы»; «Фота закаханых ў вышыванцы»; «Мая сем’я ў вышыванцы»; «Дзяўчыны ў вышыванцы»; «Хлопцы ў вышыванцы»; «Саюз моладзі ў вышыванцы». Работы принимаются до 26 июня.

Фотографии категории «традиционное фото» и текстовые документы необходимо прислать на электронный адрес fotokonkurs . brsm @ gmail . com до 26 июня 2018 года;

Фотографии категории «селфи» становятся участниками конкурса автоматически после публикации в сети Instagram с указанием всех хештегов (профиль участника конкурса в Instagram должен быть открытыми, иначе регистрация фото невозможна).

Итоги конкурса подводятся в период с 26 по 30 июня 2018 года.

Официальное награждение победителей, получивших гран-при в номинациях планируется на Дне Вышиванки (2 июля, г.Минск).

Авторы работ, занявших призовые места награждаются грамотами и ценными призами от ОО «БРСМ».

Призовые работы будут выставлены в рамках фотовыставки во время проведения общереспубликанской акции «Дзень вышыванкі».

Фотографии-победители, с указанием авторства, будут размещены на официальных интернет-ресурсах ОО «БРСМ» и в республиканских СМИ.

Дополнительная информация на сайтах организаторов: brsm.by, okbrsmgomel.by

Контактное лицо: Артем Карпенко, заведующий отделом информационно-аналитической и организационно-кадровой работы Гомельского областного комитета ОО «БРСМ», +375445109510.

ФОРМА ЗАЯВКИ

для участия в фотоконкурсе «Сэлфі&фота з вышыванкай»