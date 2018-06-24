|
Акция ко Дню независимости Республики Беларусь
25.06.2018 — Разное | Лоевский край
29 июня во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро Гомельской области будет проведена акция по бесплатному консультированию граждан, приуроченная ко Дню независимости Республики Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 июня во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро Гомельской области будет проведена акция по бесплатному консультированию граждан, приуроченная ко Дню...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)