29 июня во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро Гомельской области будет проведена акция по бесплатному консультированию граждан, приуроченная ко Дню независимости Республики Беларусь.

Участие в благотворительной акции примут все нотариусы Гомельского нотариального округа, которые бесплатно проконсультируют граждан по вопросам совершения нотариальных действий.

Проведение подобных акций, приуроченных к государственным праздникам Беларуси и иным памятным датам, стало для нотариусов уже традиционным.

Целью подобных мероприятий является: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры, грамотности населения и направленны на формирование у граждан уважительного отношения к Закону.

Информация об адресах, телефонах и графиках работы всех нотариальных контор и бюро Гомельского нотариального округа размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты http://belnotary.by.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция ко Дню независимости Республики Беларусь 29 июня во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро Гомельской области будет проведена акция по бесплатному консультированию граждан, приуроченная ко Дню...