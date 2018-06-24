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Сколько получают работники сельского хозяйства в Слуцком районе
25.06.2018 — Разное | Слуцк Город
На минувшей неделе президент Беларуси потребовал, чтобы в течение двух лет зарплаты работников сельского хозяйства нужно повысить до 1000 рублей.
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Например, ФХ "Птичий мир" искало оператора машинного доения за 305 рублей в месяц, та же специальность на ОАО "Подлесье-2003" — 450 рублей. Зато в филиале ПСХ "Наша Нива" ОАО "Слуцкий мясокомбинат", что находится в деревне Заполье, оператору машинного доения обещают от 550 рублей.
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования на "Слуцком агросервисе" будет получать от 400 рублей, а заявленная зарплата электрогазосварщика на ОАО "Слуцкая нива" составляет 500 рублей.
Тракториста на "Слуцком уксусном заводе" искали за 306 рублей в месяц, тракториста на "Слуцком льнозаводе" и "Слуцком агросервисе" — за 500 рублей. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО "Козловичи-Агро" будет получать 650 рублей, по той же профессии на "Слуцком КХП" — 700 рублей, в ОАО "Весейский Покров" — все 750-800 рублей.
Ветеринарный фельдшер на "Слуцком мясокомбинате" может получать от 580 рублей, ветеринарный врач на "Агрофирме Лучники" — 500 рублей, а ветврач на ОАО "Исерно" — от 700 рублей.
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На минувшей неделе президент Беларуси потребовал, чтобы в течение двух лет зарплаты работников сельского хозяйства нужно повысить до 1000 рублей.
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