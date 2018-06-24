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Жлобин: акция "Уступи дорогу специальному транспорту"

25.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Жлобин: акция "Уступи дорогу специальному транспорту"

В целях укрепления транспортной дисциплины среди участников дорожного движения при оперативном движении специального транспорта – «скорой медицинской помощи», МЧС, милиции, 21 июня  в городе Жлобине проводилось мероприятие «Уступи дорогу специальному транспорту». 

Во время рейда по улицам районного центра мчалась пожарная машина с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. За ней следовал автомобиль ГАИ. И тех водителей, которые не пропускали эти оперативные автомобили, следующие на импровизированный вызов, ожидал серьезный разговор с сотрудниками Госавтоинспекции. 

В соответствии с белорусским законодательством, за не пропуск специального транспорта, следующего с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, предусмотрен штраф в размере от 2 до 10 базовых величин либо лишение водительских прав сроком до одного года. 

Проведение подобных акций будет продолжено и впредь.

Источник: gomel.mchs.gov.by

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В целях укрепления транспортной дисциплины среди участников дорожного движения при оперативном движении специального транспорта – «скорой...
 
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