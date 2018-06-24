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Генпрокуратура: любой сигнал о неуставных отношениях в армии - повод для проверки
25.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Любой сигнал о неуставных отношениях в белорусской армии сейчас становится поводом для проверки, заявил заместитель Генпрокурора Беларуси Алексей Стук на пресс-конференции в понедельник в Минске.
По его словам, после событий, которые произошли в воинской части в Борисовском районе, прокурорский надзор в области соблюдения прав военнослужащих усилен, усилена профилактическая составляющая.
«Прокуроры чаще бывают в частях, проводят внезапные проверки - каково состояние караульной службы, служебной дисциплины», - отметил Стук.
Любому факту, сигналу о неуставных отношениях, которые ранее, возможно, посчитали бы незначительными, сейчас придается значение, проводится очень тщательная проверка и принимаются соответствующие решения, сказал зам. Генпрокурора.
Он подчеркнул, что с начала 2018 года судами вынесены обвинительные решения в отношении 23 военнослужащих, двух прапорщиков и одного офицера. Это, в основном, статьи «насильственные действия в отношении начальника», «нарушение уставных взаимоотношений» и «превышение власти».
Меры наказания достаточно жесткие. Девять человек приговорены к лишению свободы, девять – к аресту, подытожил заместитель Генпрокурора.
Источник: sb.by
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Любой сигнал о неуставных отношениях в белорусской армии сейчас становится поводом для проверки, заявил заместитель Генпрокурора Беларуси Алексей...
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