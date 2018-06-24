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Агроэкотуризм на Жлобинщине: Дом охотника
25.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Ещё одно место появилось на Жлобинщине, где с комфортом можно отдохнуть на природе, – это Дом охотника в деревне Цупер Майского сельского совета. Рассказвает директор районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов Леонид БОНДАРЕНКО:
– Мы уже приняли первых посетителей. Для их услуг – Дом охотника: здание с удобными спальными номерами, кухней, современными санузлами и общей комнатой для отдыха с телевизором. Есть у нас и просторная беседка для проведения корпоративов. Эти строения были возведены за средства нашего общества, а в благоустройстве территории активное участие принимали сами любители рыбалки и охоты. Отдыхающим мы предлагаем экскурсии по природе, желающим предоставляется возможность поохотиться и порыбачить. А кто-то может и просто, не выходя за территорию Дома охотника, попробовать уху, приготовленную по нашему фирменному рецепту.
Леонид Дмитриевич также сообщил, что на территории Дома охотника продолжаются строительные работы – возводятся баня и вольер для содержания охотничьих собак. Эти объекты будут готовы совсем скоро – к концу лета или к началу нынешней осени. И тогда число отдыхающих в Доме охотника должно увеличиться. Во всяком случае, на это рассчитывают организаторы досуга любителей родной природы в Цупере.
Николай ШУКАНОВ.
На снимках: на территории Дома охотника.
Фото автора.
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Ещё одно место появилось на Жлобинщине, где с комфортом можно отдохнуть на природе, – это Дом охотника в деревне Цупер Майского сельского совета....
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