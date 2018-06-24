ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Агроэкотуризм на Жлобинщине: Дом охотника

25.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Агроэкотуризм на Жлобинщине: Дом охотника

Ещё одно место появилось на Жлобинщине, где с комфортом можно отдохнуть на природе, – это Дом охотника в деревне Цупер Майского сельского совета. Рассказвает директор районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов Леонид БОНДАРЕНКО:

– Мы уже приняли первых посетителей. Для их услуг – Дом охотника: здание с удобными спальными номерами, кухней, современными санузлами и общей комнатой для отдыха с телевизором. Есть у нас и просторная беседка для проведения корпоративов. Эти строения были возведены за средства нашего общества, а в благоустройстве территории активное участие принимали сами любители рыбалки и охоты. Отдыхающим мы предлагаем экскурсии по природе, желающим предоставляется возможность поохотиться и порыбачить. А кто-то может и просто, не выходя за территорию Дома охотника, попробовать уху, приготовленную по нашему фирменному рецепту.

Леонид Дмитриевич также сообщил, что на территории Дома охотника продолжаются строительные работы – возводятся баня и вольер для содержания охотничьих собак. Эти объекты будут готовы совсем скоро – к концу лета или к началу нынешней осени. И тогда число отдыхающих в Доме охотника должно увеличиться. Во всяком случае, на это рассчитывают организаторы досуга любителей родной природы в Цупере.

Николай ШУКАНОВ.

На снимках: на территории Дома охотника.

Фото автора.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

 

Читайте ndsmi.by в "twitter"

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ещё одно место появилось на Жлобинщине, где с комфортом можно отдохнуть на природе, – это Дом охотника в деревне Цупер Майского сельского совета....
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожар на торфобрикетном заводе в Браславском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика