Агроэкотуризм на Жлобинщине: Дом охотника

Ещё одно место появилось на Жлобинщине, где с комфортом можно отдохнуть на природе, – это Дом охотника в деревне Цупер Майского сельского совета. Рассказвает директор районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов Леонид БОНДАРЕНКО:

– Мы уже приняли первых посетителей. Для их услуг – Дом охотника: здание с удобными спальными номерами, кухней, современными санузлами и общей комнатой для отдыха с телевизором. Есть у нас и просторная беседка для проведения корпоративов. Эти строения были возведены за средства нашего общества, а в благоустройстве территории активное участие принимали сами любители рыбалки и охоты. Отдыхающим мы предлагаем экскурсии по природе, желающим предоставляется возможность поохотиться и порыбачить. А кто-то может и просто, не выходя за территорию Дома охотника, попробовать уху, приготовленную по нашему фирменному рецепту.

Леонид Дмитриевич также сообщил, что на территории Дома охотника продолжаются строительные работы – возводятся баня и вольер для содержания охотничьих собак. Эти объекты будут готовы совсем скоро – к концу лета или к началу нынешней осени. И тогда число отдыхающих в Доме охотника должно увеличиться. Во всяком случае, на это рассчитывают организаторы досуга любителей родной природы в Цупере.

Николай ШУКАНОВ.

На снимках: на территории Дома охотника.

Фото автора.

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