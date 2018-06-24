К сведению пассажиров автотранспорта (изменения на 2, 3, 7 июля)

В связи с праздничным днем 03 июля 2018г. и переносом рабочего дня со 02 на 07 июля 2018г., движение автобусов в междугородном и пригородном сообщении будет осуществляться:

07 июля 2018г. - по расписанию субботы.

Дополнительно вводятся рейсы отправлением от АВ «Жлобин» на маршрутах:

Жлобин – Рогачев в 5-50, 7-10;

Жлобин – Лукский в 6-00, 17-35;

Жлобин – Стрешин в 5-30;

02 июля 2018г. - по расписанию понедельника со следующими изменениями:

на маршруте Жлобин – Нижняя Олба вводятся рейсы в 7-35, 14-45;

на маршруте Жлобин – Прибудок переносится отправление от АВ Жлобин с 7-35 на 5-40, (от Прибудка с 8-50 на 6-45),

отменяются рейсы по маршрутам: Жлобин – Рогачев в 5-50 и Жлобин – Стрешин в 5-30;

03 июля 2018г. (вторник) по расписанию воскресенья.

Справки по телефону 114

Филиал «Жлобинавтотранс» ОАО «Гомельоблавтотранс»





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