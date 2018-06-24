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К сведению пассажиров автотранспорта (изменения на 2, 3, 7 июля)
25.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В связи с праздничным днем 03 июля 2018г. и переносом рабочего дня со 02 на 07 июля 2018г., движение автобусов в междугородном и пригородном сообщении будет осуществляться:
07 июля 2018г. - по расписанию субботы.
Дополнительно вводятся рейсы отправлением от АВ «Жлобин» на маршрутах:
02 июля 2018г. - по расписанию понедельника со следующими изменениями:
03 июля 2018г. (вторник) по расписанию воскресенья.
Справки по телефону 114
Филиал «Жлобинавтотранс» ОАО «Гомельоблавтотранс»
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В связи с праздничным днем 03 июля 2018г. и переносом рабочего дня со 02 на 07 июля 2018г., движение автобусов в междугородном и пригородном сообщении будет...
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