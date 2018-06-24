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В Минске появился стрит-арт, посвященный Светлане Алексиевич

25.06.2018 14:53 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске появился стрит-арт, посвященный Светлане Алексиевич
Олег Латушко / АиФ

В Минске появился стрит-арт, посвященный Светлане Алексиевич «Время повернуло вспять». Выдержки из Нобелевской лекции Светланы Алексиевич
В выходные на одном из зданий ул. Октябрьская, рядом с культурным пространством «ОК16», появился новый арт-объект. Он посвящен первому в Беларуси нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич. Проект стал творческой коллаборацией краудфандинговой площадки ulej.by и аудио-визуального художника Bazinato.

Светлана Алексиевич символически изображена за трибуной, откуда она читает торжественную речь. На трибуне перечислены названия всех пяти книг серии «Галасы Утопii», за которую Алексиевич была удостоена самой престижной мировой премии. Если подойти близко к арт-объекту, то зритель может в том числе прослушать речь, с которой Алексиевич выступила на вручении Нобелевской премии.


В Минске появился стрит-арт, посвященный Светлане Алексиевич
Фото: Олег Латушко

Проект приурочен к изданию пятитомника «Галасы Утопii» на белорусском языке. Издание книг стало возможным благодаря краудфандинговой кампании на ulej.by. Была собрана сумма порядка $ 115.000.

В Минске появился стрит-арт, посвященный Светлане Алексиевич К юбилею Светланы Алексиевич сняли необычный фильм «Праспяваць Алексіевіч»
 

«Галасы Утопii»  Светланы Алексиевич удалось издать благодаря общим усилиям большого количества белорусов и локального бизнеса, — говорит директор по развитию ulej.by Анна Самарская. — Это стало самой крупной краудфандинговой кампанией в стране. Мы рады, что такую большую сумму белорусы вложили именно в книги. Аудитория данной кампании была довольно взрослой. Нам же важно налаживать диалог и с молодой аудиторией, которая уже сейчас может создавать проекты для Беларуси, ее развития и качественных преобразований в ней. Современное искусство, в том числе стрит-арт, — это один из инструментов, с помощью которого можно говорить с молодежью и вдохновлять её. Мы хотим показать, что книги нобелевского лауреата — это гордость. А имя Светланы Алексиевич наряду с именами Марка Шагала, Виктории Азаренко, Дарьи Домрачевой и Александра Рыбака вписывают нашу страну в общемировой культурный контекст».  

25 июня пройдет закрытая презентация пятитомника «Галасы Утопii» для участников краудфандинговой кампании при участии Светланы Алексиевич. Но уже сейчас книги можно купить в книжном «Логвінаў», на oz.by и symbal.by .  

 
 
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Светлана Алексиевич символически изображена за трибуной, откуда она читает торжественную речь. На трибуне перечислены названия всех пяти книг серии «Галасы...
 
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