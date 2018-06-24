В агрогородке Новые Самотевичи, где более трехсот домовладений, особое внимание заслуживает придомовая территория старосты Ирины Бесценной

Проезжая по улицам данной местности с комиссией по благоустройству, в глаза то и дело бросались «играющие» заборы и нескошенная растительность на придомовых территориях, поэтому невозможно было не остановиться вокруг яркого дома, который и напоминает сказочный теремок. Нам, журналистам районной газеты, этот дом знаком не один год как образец порядка и уюта. То на удивление всем елка к новогодним праздникам «выросла» из вторсырья, то корабль «причалил» к родной пристани… Но тем не менее, хозяйка дома образцового содержания каждое лето дополняет созданную ей композицию какими-нибудь элементами декора.



























– Я – то, что вокруг меня, – говорит Ирина Петровна. – Поэтому стараюсь создавать красивое не только для себя, но и для своих односельчан и гостей. Неоднократно приходилось видеть, как люди останавливались около дома, чтобы сфотографироваться на фоне скульптур и цветов. Как это может не радовать? Однажды комплимент получила от своего земляка: «Петровна, когда прохожу около вашего дома, как будто попадаю в маленькую Голландию». И женщины, и мужчины оценивают по достоинству мой труд.

– Ирина Петровна, что у вас в планах по благоустройству?

– Около дома уже и места нет для моих фантазий, не хочется тоже лепить одно на другое. Мои дети шутят уже по этому поводу: «Мама, ты, наверное, в детстве не наигралась, так теперь сказку творишь?» На самом деле помогают воплощать мои идеи в жизнь мои родные. Дети, зная о моем таком хобби, дарят к праздникам садовые фигуры из гипса, муж сделал своими руками избушку. В этом году некоторые из малых архитектур пришлось отреставрировать.

Хочется призвать всех жителей следить за чистотой на своих придомовых территориях: сделать обкос и подправить забор, посадить цветы на клумбе, казалось бы минимум затрат, но зато какой максимальный результат. Не пожалейте сил для процветания малой родины!

Текст и фото Ирины НЕКРЫЛОВОЙ.