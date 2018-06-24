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Нужна помощь в сборе средств для Карины Короленко

25.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Нужна помощь в сборе средств для Карины Короленко

Карина Короленко родилась здоровым ребёнком, росла и развивалась в соответствии с возрастом, но в 4 года на неё упал телевизор, который стоял на тумбочке с колесиками. Врачи диагностировали тяжёлую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга высокой степени тяжести.

Ребёнок 21 день находился в коме, тридцать дней — в реанимации, перенёс клиническую смерть, трахиостому и зондовое кормление. Врачи не давали надежды, но Карина вышла из комы, стала самостоятельно дышать и есть с ложечки, пытается держать голову.

Сегодня у девочки есть все шансы на выздоровление: по словам неврологов, детский мозг имеет свою пластичность. После лечения в Словакии и реабилитации в белорусских клиниках, которые родители оплатили при поддержке родственников, наблюдается положительная динамика.

Карина выздоровела и стала полноценным ребёнком, требуется курс реабилитации в Институте доктора Симо Милошевича в г. Игало (Черногория). Стоимость лечения — 8615 евро. Сумма неподъёмная для семьи, а сейчас каждый день на счету, важно не упустить шанс на восстановление. Любой ваш взнос — даже самый маленький — станет весомым вкладом в выздоровление Карины.

Контакты родителей девочки: г Гомель, ул. Чечерская, 44, кв. 31; телефоны: 8 (025) 954-11-25, 8 (0232) 34-73-01.

Благотворительные счета открыты в филиале Беларусбанка №302 — г. Гомель, пр., Космонавтов, 32; УНП 400230505; МФО 151501664:

—       белорусские рубли: благотворительный счёт  ВY97 АКВВ 3134 0000 0961 3312 0112 BYN  в отделении №302/112, бессрочный;

—       евро:  благотворительный счёт ВY22 АКВВ 3134 0000 0961 8312 0112EUR в отделении №302/112, бессрочный;

—       российские рубли: благотворительный счёт ВY60 АКВВ 3134 0000 0960 9312 0112RUB в отделении №302/112, бессрочный;

—       доллары США: благотворительный счёт ВY23 АКВВ 3134 0000 0960 5312 0112USD в отделении №302/112, бессрочный.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счёт на имя Короленко Кристины Александровны для лечения дочери Короленко Карины.

 
Теги: Гомель
 
 
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Карина Короленко родилась здоровым ребёнком, росла и развивалась в соответствии с возрастом, но в 4 года на неё упал телевизор, который стоял на тумбочке с...
 
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