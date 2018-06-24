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Дарья Домрачева проводит пресс-конференцию в НОК. Видеотрансляция

25.06.2018 14:56 — Разное | Tut.by  
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и «Герой Беларуси» Дарья Домрачева проводит сегодня пресс-конференцию в Национальном олимпийском комитете.

SPORT.TUT.BY ведет видеотрансляцию мероприятия.

Дарья Домрачева является самой титулованной биатлонисткой в истории зимних Олимпиад. В 2010-м белоруска завоевала первую олимпийскую награду — бронзу в индивидуальной гонке Ванкувера. Четыре года спустя в Сочи она выиграла три личных золота — в преследовании, индивидуалке и масс-старте. На Играх в Пхенчхане биатлонистка дополнила коллекцию серебром масс-старта и золотом женской эстафеты.


Дарья Домрачева. Фото: biathlonworld.com

На счету Домрачевой 34 победы на этапах Кубка мира. Столько же — только у немки Магдалены Нойнер, а больше лишь у прославленной шведки Магдалены Форсберг (42).

Дарья Домрачева дважды становилась чемпионкой мира по биатлону — в 2012 и 2013-м годах. В сезоне 2014/2015 белоруска выиграла главный трофей биатлонного года — Большой хрустальный глобус. В копилке Домрачевой — пять малых хрустальных глобусов: по одному в преследовании и спринте и три — в масс-стартах.

Дарья Домрачева является первой женщиной, удостоенной высшей награды Республики Беларусь — «Герой Беларуси». Президент страны Александр Лукашенко присвоил ей это звание после завоевания третьего золота сочинской Олимпиады.

В июле 2016 года Дарья Домрачева вышла замуж за легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, а в октябре того же года у пары родилась дочь Ксения.

44-летний Бьорндален, на счету которого 95 кубковых побед и восемь золотых медалей Олимпиад, в апреле 2018-го завершил карьеру по рекомендации врачей. 

 
 
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и "Герой Беларуси" Дарья Домрачева проводит сегодня пресс-конференцию в Национальном олимпийском комитете.
 
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