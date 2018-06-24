Вода из кранов скоро навсегда перестанет пахнуть хлоркой

В Минске хлор для обеззараживания водопроводной воды на очистной водопроводной станции в ближайший год заменят на гипохлорит натрия. Это значит, вода из крана перестанет пахнуть хлоркой. Об этом сообщил во время оперативного совещания в Мингорисполкоме директор УП «Минскводоканал» Олег Аврутин, передает агентство « Минск-Новости ».





Сейчас проводится процедура торгов по выбору подрядной организации по реконструкции хлорного хозяйства.

— Реализация проекта позволит полностью отказаться от хлора, автоматизировать технологические процессы по приему, хранению и дозированию гипохлорита натрия, а также исключить запах остаточного хлора в питьевой воде, — сказал Олег Аврутин.

Гипохлорита натрия — это безопасный реагент, его получают путем электрохимической реакции из обычной поваренной соли: для производства одного килограмма расходуется четыре килограмма соли и четыре киловатта электроэнергии. Он безопасен в перевозке, его безопасно хранить, в отличие от хлора, который является пожаро- и взрывоопасным веществом.

Кстати, Москва с 2012 года обеззараживает воду гипохлоритом натрия.

Существуют и другие методы обеззараживания — ультрафиолетовое облучение, озонирование, но они не годятся для больших сетей. Вода после них чистая до тех пор, пока не попадает в многокилометровые трубы, в которых без продолжения обеззараживания плодятся бактерии. Тогда как и хлор и гипохлорит находятся в воде всегда, от станции до самого крана потребителя.