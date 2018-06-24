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Силовики заинтересовались главным врачом Минской областной больницы
25.06.2018 15:12 — Разное | Виртуальный Брест
В сфере здравоохранения продолжаются задержания. Еще на прошлой неделе был задержан главный врач Минской областной клинической больницы.
«Задержан главный врач Минской областной клинической больницы — за превышение служебных полномочий. Задержали в среду, вывели в наручниках. До сих пор нет никакой официальной информации», — сообщил источник в МОКБ.
Задержание подтвердил еще один собеседник TUT.BY из системы здравоохранения.
В Следственном комитете на вопрос о задержании главного врача МОКБ ответили, что «не владеют информацией по этому поводу». В КГБ эту информацию также не комментируют.
Тем не менее, главный врач Минской областной клинической больницы отсутствует на рабочем месте с прошлой недели.
«У нас нет никакой официальной информации. Обращайтесь к руководству», — сказала TUT.BY исполняющая обязанности главного врача Елена Индюкова.
Напомним, неделю назад СМИ
Позже появилась информация о задержании начальника военно-медицинского управления Министерства обороны полковника Алексея Еськова.
19 июня в милиции
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В сфере здравоохранения продолжаются задержания. Еще на прошлой неделе был задержан главный врач Минской областной клинической больницы. «Задержан главный...
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