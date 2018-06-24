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Генпрокуратура о деле Ровнейко: "Взятка — за решение вопроса по организации сигаретного бизнеса"

25.06.2018 15:12 — Разное | Виртуальный Брест  
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Помощник президента Сергей Ровнейко получил взятку за благоприятное решение вопроса по организации сигаретного бизнеса. Об этом сообщил заместитель Генпрокурора Алексей Стук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56700.php

Генпрокуратура о деле Ровнейко: "Взятка — за решение вопроса по организации сигаретного бизнеса"

Сергей Ровнейко. Фото: sb.by

 В конце мая стало известно о задержании помощника президента Беларуси — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Его взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

Заместитель генпрокурора Алексей Стук озвучил некоторые детали дела.

— По Ровнейко — есть факт получения взятки, возбуждено уголовное дело, ведется расследование… Получил (взятку. — Прим. TUT.BY) от руководителя крупного совместного закрытого акционерного общества, за благоприятное решение в его пользу в части организации сигаретного бизнеса.

Напомним, вскоре после задержания своего помощника, о Сергее Ровнейко высказывался Александр Лукашенко:

— Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить.

Президент добавил, что Ровнейко «вел себя как настоящий бандит».

 
 
Ссылка на источник 24
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Помощник президента Сергей Ровнейко получил взятку за благоприятное решение вопроса по организации сигаретного бизнеса. Об этом сообщил заместитель...
 
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