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Генпрокуратура о деле Ровнейко: "Взятка — за решение вопроса по организации сигаретного бизнеса"
25.06.2018 15:12 — Разное | Виртуальный Брест
Помощник президента Сергей Ровнейко получил взятку за благоприятное решение вопроса по организации сигаретного бизнеса. Об этом сообщил заместитель Генпрокурора Алексей Стук.
Сергей Ровнейко. Фото: sb.by
В конце мая стало известно о
Заместитель генпрокурора Алексей Стук озвучил некоторые детали дела.
— По Ровнейко — есть факт получения взятки, возбуждено уголовное дело, ведется расследование… Получил (взятку. — Прим. TUT.BY) от руководителя крупного совместного закрытого акционерного общества, за благоприятное решение в его пользу в части организации сигаретного бизнеса.
Напомним, вскоре после задержания своего помощника, о Сергее Ровнейко
— Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить.
Президент добавил, что Ровнейко «вел себя как настоящий бандит».
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Помощник президента Сергей Ровнейко получил взятку за благоприятное решение вопроса по организации сигаретного бизнеса. Об этом сообщил заместитель...
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