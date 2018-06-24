ЕАБР заложил в стратегию на пятилетку рост ликвидности в нацвалютах

Евразийский банк развития (ЕАБР) в новой стратегии развития на 2018-2022 годы поднял вопрос увеличения ликвидности в национальных валютах, расширения состава акционеров, сообщил "Интерфаксу" зампред правления ЕАБР Андрей Крайний.

"Одна из проблем работы ЕАБР в нынешних условиях в том, что коммерческие банки начинают конкурировать с нами на поле, которое всегда принадлежало банкам развития - в части сложных инфраструктурных проектов. Конечно, нам довольно тяжело конкурировать по стоимости ресурсов, например, со Сбербанком России, который привлекает деньги у населения. Мы сейчас работаем над тем, чтобы повысить свою ликвидность в национальных валютах, в первую очередь в рублях и тенге", - сказал А.Крайний. По его словам, самым простым способом пополнения ресурсов в нацвалютах является размещение облигаций. Он напомнил, что ЕАБР через выпущенные на казахстанском рынке облигации привлек 50 млрд тенге.

Вместе с тем, банк хотел бы получить средства в национальных валютах от своих стран-участниц. "Мы бы хотели пополнить ликвидность за счет вливаний государств. Этот вопрос поднимался на совете, когда рассматривалась новая стратегия, акционеры обдумывают возможность увеличения ликвидности в нацвалютах. Вы знаете, что у нас уставный капитал объявленный - $7 млрд, а оплаченный - $1,5 млрд", - добавил зампред правления.

В стратегии отмечается, что сейчас ЕАБР по сравнению с национальными институтами развития и коммерческими банками имеет крайне ограниченный доступ к инструментам получения и размещения ликвидности в валютах стран-акционеров. Банк подчеркивает, что на него не распространяются многие государственные программы субсидирования в нацвалютах. "Нам бы хотелось, чтобы мы были в равных условиях с коммерческими банками. Наша задача - донести до акционеров, что это необходимо", - заявил А.Крайний.

"Это открывает еще один вызов для нас. Все больше заемщиков хотят кредитоваться в национальных валютах, избежать курсовых рисков. Это вызов, который стоит перед нами, и мы, приняв новую стратегию, будем вопрос этот решать", - добавил зампред.

ЕАБР в стратегии развития до 2022 года также отразил возможность расширение состава участников банка. Сейчас его акционерами являются Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия и Таджикистан.

"Экономическая и политическая ситуация на евразийском пространстве создает возможности для увеличения зоны операций банка за счет вступления в него новых акционеров. Это усилит инвестиционные возможности банка, в том числе в части поиска интеграционных проектов, укрепит его ресурсную базу, создаст предпосылки для пересмотра рейтинга ЕАБР в сторону повышения и, как следствие, удешевления стоимости фондирования на финансовых рынках", - отмечается в документе (имеется в распоряжении "Интерфакса").

А.Крайний подчеркнул, что пока конкретики по расширению состава акционеров нет. "Стратегия рассчитана на пять лет. Говорить о том, что завтра какое-то государство войдет в капитал, преждевременно, но мы будем работать над этим", - сказал он.

"Мы считаем, что нужно активнее выходить на рынки Азии. Нужно начинать смотреть проекты в тех странах, которые пока не входят в состав регионов операций банка, в первую очередь речь идет об Узбекистане и Китае. Мы полагаем, что было бы правильно открыть представительства в Ташкенте и Пекине и начать смотреть там разные программы. От такой работы ожидается очень большой интеграционный эффект", - добавил зампред правления.

ЕАБР к концу 2022 года планирует нарастить текущий инвестиционный портфель до $3,6 млрд. Предполагается, что общая стоимость новых проектов ЕАБР составит $4,6 млрд.

В предыдущей стратегии развития на 2013-2017 годы банк планировал увеличить текущий инвестиционный портфель до $3,3 млрд, но не достиг этого показателя, нарастив его до $2,3 млрд.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.