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В Беларуси разрешат биометрию вместо ЭЦП для аутентификации банковских клиентов
Национальный банк Беларуси (НББ) подготовил ряд радикальных предложений по развитию цифровых банковских технологий, которые планируется реализовать через принятие соответствующего госрешения. Агентство "Интерфакс-Запад" располагает проектом документа.
В первую очередь, НББ предлагает значительно расширить пространство межбанковской системы идентификации (МСИ), которая позволяет клиенту одного из банков пользоваться дистанционными услугами подключенных к МСИ банков без дополнительной регистрации. Радикально расширить сферу МСИ предлагается за счет включения в нее страховых компаний, валютно-фондовой биржи и профучастников рынка ценных бумаг, лизинговых и форекс-компаний. Также предусмотрена возможность получения доступа к МСИ республиканских госорганов. В результате на финансовом рынке Беларуси для населения будет сформировано единое цифровое пространство, которое откроет дистанционный доступ к любым видам банковско-финансовых услуг. Функционал виртуального пространства может быть использован и в качестве инфраструктуры системы электронного правительства.
Регулярный доступ к цифровому пространству финансового рынка, в том числе для совершения сделок, предлагается предоставлять с использованием биометрических данных клиентов - распознавания лица или сканирования отпечатков пальцев. При этом не предполагается использование электронной цифровой подписи (ЭЦП). В то же время биометрический "отпечаток" будет считаться аналогом собственноручной подписи.
В проекте также предусматривается возможность проведения идентификации и аутентификации клиентов с использованием фото- видеокамеры. При этом требования к первичной идентификации остаются прежними – личное присутствие обязательно.
Предполагается, что оператор МСИ - НКФО "ЕРИП" получит доступ к базам данных МВД, Минюста и МНС для проверки достоверности данных о клиентах. Разработчики госрешения отмечают, что это необходимо для выполнения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и позволит участникам финансового рынка использовать актуальные и достоверные данные клиентов.
НББ также предлагает закрепить в документе возможность совершения банковских и финансовых сделок с помощью смарт-контракта, который может быть применен в информационной сети Национального банка, построенной в прошлом году с использованием технологии блокчейн.
Как сообщалось, Нацбанк Беларуси создает МСИ с конца 2016 года. По состоянию на середину апреля, банки уже передали в МСИ сведения о 7 млн клиентов, в том числе 5 млн жителей Беларуси могут пользоваться услугами системы. При этом фактически в системе зарегистрировано более 50 тыс. клиентов-физлиц. В Национальном баке ожидают, что все 25 белорусских банков подключатся к МСИ в течение этого года.
МСИ создана по указу президента Беларуси "О развитии цифровых банковских технологий" для упрощения доступа граждан к банковским услугам и увеличения доли безналичных расчетов. МСИ позволяет клиенту одного из белорусских банков обслуживаться в любом из подключенных к системе банков без дополнительной идентификации и личного посещения банковского офиса.
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Национальный банк Беларуси (НББ) подготовил ряд радикальных предложений по развитию цифровых банковских технологий, которые планируется реализовать через...
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