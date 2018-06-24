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В Беларуси разрешат биометрию вместо ЭЦП для аутентификации банковских клиентов

25.06.2018 14:02 — Разное | Интерфакс  
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Национальный банк Беларуси (НББ) подготовил ряд радикальных предложений по развитию цифровых банковских технологий, которые планируется реализовать через принятие соответствующего госрешения. Агентство "Интерфакс-Запад" располагает проектом документа.

В первую очередь, НББ предлагает значительно расширить пространство межбанковской системы идентификации (МСИ), которая позволяет клиенту одного из банков пользоваться дистанционными услугами подключенных к МСИ банков без дополнительной регистрации. Радикально расширить сферу МСИ предлагается за счет включения в нее страховых компаний, валютно-фондовой биржи и профучастников рынка ценных бумаг, лизинговых и форекс-компаний. Также предусмотрена возможность получения доступа к МСИ республиканских госорганов. В результате на финансовом рынке Беларуси для населения будет сформировано единое цифровое пространство, которое откроет дистанционный доступ к любым видам банковско-финансовых услуг. Функционал виртуального пространства может быть использован и в качестве инфраструктуры системы электронного правительства.

Регулярный доступ к цифровому пространству финансового рынка, в том числе для совершения сделок, предлагается предоставлять с использованием биометрических данных клиентов - распознавания лица или сканирования отпечатков пальцев. При этом не предполагается использование электронной цифровой подписи (ЭЦП). В то же время биометрический "отпечаток" будет считаться аналогом собственноручной подписи.

В проекте также предусматривается возможность проведения идентификации и аутентификации клиентов с использованием фото- видеокамеры. При этом требования к первичной идентификации остаются прежними – личное присутствие обязательно.

Предполагается, что оператор МСИ - НКФО "ЕРИП" получит доступ к базам данных МВД, Минюста и МНС для проверки достоверности данных о клиентах. Разработчики госрешения отмечают, что это необходимо для выполнения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и позволит участникам финансового рынка использовать актуальные и достоверные данные клиентов.

НББ также предлагает закрепить в документе возможность совершения банковских и финансовых сделок с помощью смарт-контракта, который может быть применен в информационной сети Национального банка, построенной в прошлом году с использованием технологии блокчейн. 

Как сообщалось, Нацбанк Беларуси создает МСИ с конца 2016 года. По состоянию на середину апреля, банки уже передали в МСИ сведения о 7 млн клиентов, в том числе 5 млн жителей Беларуси могут пользоваться услугами системы. При этом фактически в системе зарегистрировано более 50 тыс. клиентов-физлиц. В Национальном баке ожидают, что все 25 белорусских банков подключатся к МСИ в течение этого года.

МСИ создана по указу президента Беларуси "О развитии цифровых банковских технологий" для упрощения доступа граждан к банковским услугам и увеличения доли безналичных расчетов. МСИ позволяет клиенту одного из белорусских банков обслуживаться в любом из подключенных к системе банков без дополнительной идентификации и личного посещения банковского офиса.

 
 
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Национальный банк Беларуси (НББ) подготовил ряд радикальных предложений по развитию цифровых банковских технологий, которые планируется реализовать через...
 
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