Генпрокуратура предлагает новые меры борьбы с бытовыми хулиганами

Генпрокуратура Беларуси инициирует новые меры борьбы с бытовыми хулиганами, нарушающими покой граждан, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Стук на пресс-конференции в понедельник в Минске.

"Решение проблемы видится в разграничении компетенции эксплуатирующих организаций и органов внутренних дел в вопросе привлечения к ответственности за бытовое хулиганство. Для этого Генеральная прокуратура инициирует введение административной ответственности за совершение хулиганских действий, нарушающих покой граждан, по месту жительства", - сказал А.Стук.

"В случае несоблюдения общественного порядка и неустановления нарушителя, к административной ответственности предлагается привлекать собственника (нанимателя) жилого помещения", - добавил замгенпрокурора.

"То есть предлагается привлекать к ответственности по принципу водителей, управляющих транспортными средствами, с превышением по результату фотофиксации", - пояснил он.

Правом составлять протокол о таком правонарушении предлагается наделить сотрудников органов внутренних дел.

В то же время заместитель Генпрокурора подчеркнул, что это "всего лишь проект, он еще будет прорабатываться для поиска оптимальных путей разрешения этой правовой ситуации".

По его словам, предложения были выработаны Генпрокуратурой после анализа ситуации в данной сфере. "Оказалось, что лишь каждый восьмой нарушитель порядка по месту жительства привлекается к административной ответственности", - констатировал А.Стук.

По его мнению, причина этого – "бездействие и незнание закона организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда".